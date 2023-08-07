"Инициатива на нашей стороне": ВСУ шаг за шагом продвигаются вперед - Залужный

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что на фронте сейчас продолжаются тяжелые бои, однако инициатива на стороне Украины.

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Залужный сообщил, что ВСУ шаг за шагом продвигаются вперед / Коллаж: Главред фото: офис президента, 28-я ОМБр имени рыцарей зимнего похода

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Об этом Залужный проинформировал в Telegram.

Как рассказал Залужный, в ходе разговора он рассказал американскому генералу об обстановке на фронте, где украинские защитники продолжают вести оборонительные и наступательные операции.

"Относительно обороны. Она – стойкая. Наши воины для этого прилагают максимум усилий. На ряде направлений противник проводит активные штурмовые действия, но успеха не имеет. В частности, это связано с попыткой отвлечь украинские силы от определенных участков фронта", - отметил он.

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Также Залужный прокомментировал контрнаступление ВСУ. По его словам, сейчас продолжаются тяжелые бои, однако инициатива на стороне Украины.

"Относительно наступления. Продолжаются тяжелые бои, украинские войска шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед. Инициатива на нашей стороне", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Как отметил Залужный, во время разговора с Милли также обсудили актуальные потребности Вооруженных сил в вооружении и боеприпасах. Главнокомандующий поблагодарил партнеров за помощь и поддержку, договорились и в дальнейшем оставаться на связи и активно взаимодействовать.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Недавно издание Bloomberg со ссылкой на американского чиновника сообщило, что ВСУ перешли к крупному наступлению на южном фронте, операция набирает обороты. Армия Украины усиливает военную операцию почти через 2 месяца после начала контрнаступления.

В свою очередь российский диктатор Владимир Путин жалуется на начало масштабного контрнаступления ВСУ. Так, глава кремлевского режима манипулирует темой переговоров с Украиной, начать которые якобы мешают контрнаступательные операции ВСУ.

Как отметил президент Владимир Зеленский, контрнаступление Вооруженных сил Украины разворачивается с определенной тяжестью и не так быстро, как прогнозировалось. Украинские защитники чувствуют усталость, но российская сторона демонстрирует признаки страха.

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