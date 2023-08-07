УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Инициатива на нашей стороне": ВСУ шаг за шагом продвигаются вперед - Залужный

Алина Дембицкая
7 августа 2023, 20:36 обновлено 7 августа, 20:36
153
Главнокомандующий ВСУ рассказал, что на фронте сейчас продолжаются тяжелые бои, однако инициатива на стороне Украины.
Залужный, ВСУ
Залужный сообщил, что ВСУ шаг за шагом продвигаются вперед / Коллаж: Главред фото: офис президента, 28-я ОМБр имени рыцарей зимнего похода

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Об этом Залужный проинформировал в Telegram.

Как рассказал Залужный, в ходе разговора он рассказал американскому генералу об обстановке на фронте, где украинские защитники продолжают вести оборонительные и наступательные операции.

"Относительно обороны. Она – стойкая. Наши воины для этого прилагают максимум усилий. На ряде направлений противник проводит активные штурмовые действия, но успеха не имеет. В частности, это связано с попыткой отвлечь украинские силы от определенных участков фронта", - отметил он.

видео дня

Также Залужный прокомментировал контрнаступление ВСУ. По его словам, сейчас продолжаются тяжелые бои, однако инициатива на стороне Украины.

"Относительно наступления. Продолжаются тяжелые бои, украинские войска шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед. Инициатива на нашей стороне", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Как отметил Залужный, во время разговора с Милли также обсудили актуальные потребности Вооруженных сил в вооружении и боеприпасах. Главнокомандующий поблагодарил партнеров за помощь и поддержку, договорились и в дальнейшем оставаться на связи и активно взаимодействовать.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Недавно издание Bloomberg со ссылкой на американского чиновника сообщило, что ВСУ перешли к крупному наступлению на южном фронте, операция набирает обороты. Армия Украины усиливает военную операцию почти через 2 месяца после начала контрнаступления.

В свою очередь российский диктатор Владимир Путин жалуется на начало масштабного контрнаступления ВСУ. Так, глава кремлевского режима манипулирует темой переговоров с Украиной, начать которые якобы мешают контрнаступательные операции ВСУ.

Как отметил президент Владимир Зеленский, контрнаступление Вооруженных сил Украины разворачивается с определенной тяжестью и не так быстро, как прогнозировалось. Украинские защитники чувствуют усталость, но российская сторона демонстрирует признаки страха.

Вас может заинтересовать:

война в Украине Валерий Залужный война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Инициатива на нашей стороне": ВСУ шаг за шагом продвигаются вперед - Залужный

"Инициатива на нашей стороне": ВСУ шаг за шагом продвигаются вперед - Залужный

20:36 Украина
Оккупанты попали в две многоэтажки в Покровске: есть погибшие

Оккупанты попали в две многоэтажки в Покровске: есть погибшие

20:27 Украина
Логистика оккупантов "приболела": в ВСУ рассказали, как "насолили" армии РФ

Логистика оккупантов "приболела": в ВСУ рассказали, как "насолили" армии РФ

19:56 Украина
Все главные новости

Последние новости

21:08

Названо оружие, которое сыграет ключевую роль в освобождении Черного моря

20:36

"Инициатива на нашей стороне": ВСУ шаг за шагом продвигаются вперед - Залужный

20:27

Оккупанты попали в две многоэтажки в Покровске: есть погибшиеФотоВидео

20:16

В Москве обнаружили тело известного режиссера спустя год после ее смерти

20:01

Легкий перекус на утро и вечер: что покушать, чтобы не растолстеть

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:56

Логистика оккупантов "приболела": в ВСУ рассказали, как "насолили" армии РФ

19:43

Отважных мстителей уже ищут: в РФ насмерть забили камнями двух "вагнеровцев"

19:12

Что на самом деле произошло на саммите в Джидде?мнение

19:06

Зачем добавлять лед в кофе: 3 рецепта, от которых все будут в восторге

Реклама
18:50

Ворвется настоящая холодрыга: в Украине похолодает до +18

18:30

Какие знаки зодиака притягивают деньги - их всего три

18:26

Как на украинском называется "девичник" и "мальчишник": Авраменко дал ответ

18:20

Мария Бурмака раскрыла подробности романа с младшим на 10 лет мужчиной

18:00

Паша-мерседес благодаря СИЗО молниеносно начал любить Украину: его уже выпустили под залог

17:43

"Нежелание понимать, что в стране война": Женя Галич рассказал, что его возмутило в тылу

17:40

"Останутся вообще без кораблей": Зеленский прямо пригрозил россиянам

17:35

"Все это очень тяжело": Зеленский рассказал о результатах контрнаступления ВСУ

17:29

Стало известно, где находится Надя Мейхер - блогер-сплетник раскрыл секрет

17:12

Россия применила химоружие на Запорожье: в ВСУ сделали заявление

17:01

ВСУ продвинулись в Запорожской области, но 2 проблемы тормозят движение на юге – МОУ

Реклама
16:55

Цены на бензин и солярку лезут вверх: АЗС еще сильнее подняли стоимость

16:48

Не просто украшение: зачем нужна дырка в бублике и пончике

16:38

Как правильно замораживать яйца на зиму: важные советы от опытных хозяек

16:04

Штормить будет минимум 3 дня: 8-бальная магнитная буря в Украине затягивается

16:02

В крупном порту Турции прогремел мощный взрыв: что известно

16:01

В чем разница между кабачком и цукини: простой ответ способен изумить

15:54

Хотела убить Зеленского: украинка помогала РФ готовить удар по президенту в НиколаевеФото

15:40

Для чего пьют кофе с кардамоном: результат приятно удивит

15:30

Сергей Стерненко. Россияне сильно нервничают из-за атак в Черном мореВидеоблоги

15:30

Что сделать 9 августа, чтобы отступили все болезни: приметы дня

15:27

Западная военная аналитика деградирует стремительно и бесповоротномнение

15:17

Беларусы устроили провокацию у границы Латвии

14:57

"Меня уже тошнит от этого": Дженнифер Энистон угодила в антисемитский скандал

14:49

Температура рванет вниз и нахлынут грозы: погода в Украине сделает "резкий поворот"

14:29

Как сохранить чеснок на зиму: удобный и беспроигрышный способ с морозилкой

14:07

Как в ближайшие месяцы будут расти цены: прогноз Минэкономики

13:59

Только обладатели идеального зрения, могут найти скрытое число 523 за 18 секунд

13:19

Совсем не Барби: Тодоренко в розовой шубе показала пьяное фото

13:14

Усыпляет малыша за секунды: отец показал хитрый лайфхакВидео

13:13

Чего не должно быть в доме по фен-шуй: список предметов, которые ухудшают жизнь

Реклама
12:59

"Летят быстро, обнаружить трудно": в ВСУ предупредили о типе ракет, которые сложно сбивать

12:57

"Никаких проблем нет для россиян в этом": в ВСУ пояснили как ракета врагов летела из Беларуси

12:44

Favbet Foundation передал спецназам ВСУ внедорожник Mazda

12:28

Филипп Киркоров нашел себе нового юного фаворита - СМИ

12:25

"Отдам тебе свое сердечко": ONUKA показала прелестные фото с новорожденной дочкой

12:07

Мир перевернулся: мужчина показал, как правильно вставлять трубочку в сок

12:03

Украина вернула домой из плена еще 22 защитника, среди них есть раненыеВидео

12:02

С 1 октября введут большие штрафы для украинцев: за что и кто под угрозой

11:56

Зрелище не для слабых духом: почему киты взрываются после смерти

11:53

Путин может приехать в Турцию в конце августа - Hurriyet

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять