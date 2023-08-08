ВСУ ударили на двух направлениях и "перемололи" три роты РФ вместе с техникой

Украинские защитники уничтожили 18 единиц военной техники россиян, сообщил Александр Тарнавский.

https://glavred.info/ukraine/vsu-udarili-na-dvuh-napravleniyah-i-peremololi-tri-roty-rf-vmeste-s-tehnikoy-10491748.html Ссылка скопирована

ВСУ ударили по враге на юге / Коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского

На Таврическом направлении есть успехи у украинских сил, за сутки потери врага составили 256 человек, сообщил командующий Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

При этом украинские защитники уничтожили 18 единиц военной техники россиян. Об этом он написал в сообщении в Telegram.

"Артиллерийские подразделения Сил обороны за сутки выполнили 1508 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 256 человек (погибшие – 94, раненые – 162)", — подчеркнул командующий ОСГ "Таврия".

видео дня

По информации Тарнавского, за сутки также уничтожены 18 единиц военной техники противника.

В частности:

3 ББМ;

8 артиллерийских систем и минометов;

1 вертолет Ка-52 "Аллигатор";

1 БПЛА;

4 единицы автомобильной техники;

1 радиолокационная станция "Ястреб АВ".

Также были уничтожены 8 складов боеприпасов врага, резюмировал Тарнавский.

Ситуация на Бахмутском направлении

Как уточнил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, на Бахмутском направлении украинские военные сохраняют за собой инициативу, несмотря на сильное сопротивление врага, в частности плотную работу тяжелой артиллерии РФ.

"Бахмутское направление остается направлением, где наши Силы обороны держат инициативу. Враг отчаянно сопротивляется, в том числе используя все виды артиллерии - от минометов до реактивных систем залпового огня", — сообщил он в эфире национального телемарафона.

Череватый уточнил, что за сутки под Бахмутом произошло 16 боестолкновений, в ходе которых уничтожено 65 оккупантов, 120 ранены и трое взяты в плен, также уничтожен вражеский танк, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", одна пушка "Мста-Б", полевой склад с боеприпасами и 5 грузовиков.

Контрнаступление ВСУ

Ранее в ВСУ рассказали, как "насолили" армии РФ. Украинские военные усложнили для российских оккупантов логистику. Транспортные пути, по которым двигались захватчики, "приболели" из-за вмешательства защитников Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что контрнаступление ВСУ отстает от графика, потому что был изменен тип операции. Сейчас украинские военные не пытаются продвигаться, а провоцируют российских оккупантов на контратаки, "что просто идеально", считает Том Купер.

Ранее в Минобороны рассказали, что ВСУ продвинулись в Запорожской области, но 2 проблемы тормозят движение на юге. Оккупанты не только поставили много мин, но и укрепили ключевые господствующие высоты бетоном, что затрудняет продвижение украинских военных, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Читайте еще: