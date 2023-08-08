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РФ хочет взять под контроль два города, на востоке усилились обстрелы – Минобороны

Алёна Воронина
8 августа 2023, 15:49 обновлено 8 августа, 15:51
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Оккупанты пытаются наступать на востоке, но украинские военные даже под сплошным минометным огнем не дают врагу продвинуться.

Российские военные, украинские военные
РФ хочет взять под контроль два города, на востоке усилились обстрелы/ коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 17 ОТБр имени Константина Пестушко

Российские оккупанты в последние недели усилили обстрелы на востоке Украины. По состоянию на это время там происходит около 9 тысяч обстрелов за неделю.

Захватчики усилением огня преследуют конкретную цель – таким образом они хотят остановить украинские войска и не дать им двигаться вперед. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире "ICTV".

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"Если на прошлой неделе я озвучивала цифру в около 8 000 обстрелов за неделю, то уже в этот понедельник это уже около 9 000 обстрелов за неделю. Примерно это где-то 0,5 млн боеприпасов. На прошлой неделе это было где-то около 400 000. Что это значит? Это означает, что они пытаются этим сплошным минометным огнем остановить наши войска. И они (ВСУ – ред.) сквозь этот сплошной обстрел продолжают свои наступательные действия", – рассказала Маляр.

Она отметила, что на востоке у украинских военных есть разные результаты. А самый главный результат защитников Украины – то, что враг не продвинулся.

"Они увеличивают количество обстрелов на востоке, вероятнее всего, исчерпывая свои резервы. Это огромная цена их наступления", – сказала заместитель министра обороны Украины.

Оккупанты хотят иметь контроль над двумя городами

В то же время Маляр рассказала, что российские оккупанты вели "бесконечные штурмы" на Бахмутском, Купянском и Лиманском направлениях. Но украинские военные отбили эти штурмы и не дали врагу продвинуться.

"Они (оккупанты – ред.) хотят вернуть те позиции на Бахмутском направлении и на северном фланге, которые мы заняли. На южном мы постепенно продвигаемся, но крайне сложно. Наше наступление тормозится и сплошным минированием, и бесконечными обстрелами", – отметила заместитель главы Минобороны Украины.

Она отметила, что у врага есть свои направления наступления, и это – восток.

"Они наступают на Купянском направлении, Лиманском. Авдеевку они хотят окружить, у них это не получается. Россияне уже задействовали и артиллерию, и авиацию. В саму Авдеевку они не хотят заходить. Марьинку тоже хотят взять под контроль. Но ни на один метр враг не продвинулся", – рассказала Маляр.

Война в Украине

В Минобороны Украины назвали самое горячее направление на фронте. Всю прошлую неделю российские оккупанты пытались снова взять под свой контроль районы Харьковской области, поэтому сложные бои шли прежде всего на Купянском направлении, заявила заместитель министра обороны Анны Маляр.

Экс-командир взвода батальона "Айдар", общественный активист Евгений Дикий рассказал, что ВСУ подошли ко 2-й линии обороны РФ на Запорожье в 3-х точках. Защитники Украины уже прорвали первую линию обороны российских оккупантов в Запорожской области. Запорожское направление является решающим.

Напомним, в ГУР заинтриговали анонсом новых ударов по Крыму. Логистика россиян уже усложнена. Но скоро мы можем услышать не только о тех мостах на оккупированном полуострове, которые уже были атакованы.

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