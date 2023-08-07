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Враги прут на Старомайорское: в Минобороны назвали самое горячее направление на фронте

Дмитрий Видоменко
7 августа 2023, 09:43 обновлено 7 августа, 09:43
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Русские оккупанты продолжают массированно атаковать под Бахмутом и в Старомайорском районе, сообщает замминистра обороны Анна Маляр.
Минобороны, ВСУ
В течение все минувшей недели обстановка на фронте была крайне сложной - Минобороны / коллаж Главред, фото УНИАН

Всю минувшую неделю русские оккупанты пытались снова взять под свой контроль районы Харьковской области ‒ потому сложные бои шли прежде всего на Купянском направлении. Об этом заявила заместитель министра обороны Анны Маляр в рамках единого марафона.

"На Купянском направлении, пожалуй, было горячее всего. Это было направление очень горячее, враг пытался пробить нашу оборону. Ему этого не удалось. Но противостояние было очень жесткое. "У них такой план. Они хотят в Харьковской области возвращать потерянные территории ", - рассказала она.

Чиновница отметила, что в течение все минувшей недели обстановка на фронте была крайне сложной и напряженной ‒ причем как на восточном направлении, так и на южном.

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"Враг для себя выбрал основным направлением именно Восток. Наступление там продолжается еще с января этого года по нескольким направлениям. Это Лиманское, Купянское, Авдеевское, Марьинское и Бахмутское направления. Всю прошлую неделю восток был эпицентром боевых действий", ‒ сказала Маляр.

Также она говорит, что русские оккупанты пытаются атаковать и возвратить утраченные позиции на нескольких участках фронта ‒ особенно в районе Старомайорского и севернее Бахмута.

"Наши бойцы продолжали наступательные действия на Бахмутском направлении именно на южном фланге. Потому что на северном продолжаются упорные бои и враг там пытается штурмовать и вернуть утраченные позиции. Поэтому наши наступательные действия были крайне усложнены действиями врага. Ситуация там сложная, но контролируемая", – подытожила она.

Контрнаступление ВСУ

Ранее представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отмечал, что Украина взяла Крым под огневой контроль, ВСУ достают до всех точек. Оккупанты России боятся ударов армии Украины по РСЗО HIMARS и применения ракет Storm Shadow, но это не весь арсенал наших войск, сказал Сергей Братчук.

Командующий Сил поддержки ВСУ, бригадный генерал Дмитрий Герега отмечал, что ВСУ наступают на юге, враг выстроил редуты длиной до 40 км. Силам обороны Украины для преодоления "оборонительных" линий войск РФ на юге нужна инженерная техника, и ее пока недостаточно, сказал Герега.

Представитель Генштаба Андрей Ковалев сообщил, что оккупантов выбили с позиций на Бахмутском направлении. Российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Васильевки.

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