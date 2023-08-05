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ВСУ наступают на юге, враг выстроил редуты длиной от 10 до 40 км – генерал

Андрей Ганчук
5 августа 2023, 11:18 обновлено 5 августа, 11:30
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Силам обороны Украины для преодоления "оборонительных" линий войск РФ на юге нужна инженерная техника, и ее пока недостаточно, сказал Дмитрий Герега.
ВСУ, войска РФ
Армии Украины не хватает инженерной техники ддя преодоления "обороны" оккупантов РФ на юге / Коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр, Генштаб ВСУ

Оккупационные войска агрессора России на южном фронте соорудили полосы заграждений длиной от 10 до 40 километров каждая. Речь идет, в том числе, о противотанковых минных полях, зубах дракона, противотанковых ежах и проволочных заграждений. Армия Украины испытывает нехватку инженерной техники для преодоления редутов. Об этом заявил командующий Сил поддержки ВСУ, бригадный генерал Дмитрий Герега.

Как сообщает Military Media Center, он рассказал о том, что российские оккупанты на южном фронта выстроили сложную систему "обороны" высокой плотности, которую тяжело преодолеть.

"Сложность ведения Силами обороны Украины наступательных действий на южном направлении заключается в том, что противник устроил на оккупированных территориях многоэшелонированную систему инженерных заграждений, которая состоит из нескольких полос протяженностью от 10 до 40 км каждая, их плотность достаточно велика", - отметил Герега.

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По его словам, полосы заграждений войск РФ на юге включают противотанковые минные поля, невзрывные заграждения в виде противотанковых рвов, зубы дракона, противотанковые ежи и проволочные заграждения.

ВСУ нуждаются в инженерной технике

Как полагает генерал Герега, украинским войскам для преодоления вражеских рубежей нужны как специальные инженерно-саперные подразделения, так и инженерная техника, которой пока недостаточно.

Сейчас армия сформировала 5 инженерно-саперных батальонов. Часть прошла подготовку за границей и уже выполняет задачи в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях. В июле-августе пройдут подготовку около 150 военных.

"Инженерные подразделения получили от стран-партнеров в качестве материально-технической помощи до 100 единиц специальной техники, необходимой для проделывания проходов во взрывных и невзрывных заграждениях (инженерные танки, установки и заряды разминирования, танковые мостовые укладчики и прочее). Сейчас осуществляется подготовка экипажей указанной техники за рубежом", - подчеркнул Дмитрий Герега.

Контрнаступление ВСУ

ВСУ прорвали первую линию обороны оккупантов на юге, заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, дальнейшее украинских войск затрудняют инженерные сооружения, оборудованные оккупационной армией России.

Украина взяла Крым под огневой контроль, ВСУ достают до всех точек, рассказал представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук. Он отметил, что войска РФ опасаются HIMARS и Storm Shadow, однако у украинских войск есть и другое вооружение.

ВСУ способны освободить Крым до Рождества, если удастся разорвать "сухопутный коридор" российских оккупантов на юге, считает военный эксперт Алексей Гетьман. Как полагает Гетьман, украинские войска могут выйти к Азовскому побережью ко Дню Независимости.

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