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ВСУ освободят Крым до конца года, а РФ капитулирует: удивительный прогноз эксперта

Ангелина Подвысоцкая
3 августа 2023, 16:51 обновлено 3 августа, 16:53
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С российскими оккупантами не будут вести переговоры, когда ВСУ приблизятся к Крыму.
Алексей Гетьман, ВСУ
ВСУ освободят Крым до Рождества / Коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко, скриншот из видео

Украинские военные могут освободить Крым уже к Рождеству, то-есть до конца 2023 года. Когда ВСУ подойдут к Крыму, российские оккупанты сразу капитулируют. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Он убежден, что украинским военным в первую очередь необходимо остановить логистику россиян по сухопутному коридору. Тогда российские оккупанты окажутся в условном окружении.

"ВСУ даже не нужно вводить в Крым свои войска и бронетехнику. Наша армия артиллерийским огнем и ракетными ударами заставит врага подписать капитуляцию и сдаться в плен", - говорит Гетьман.

Майор считает, что россияне в таком случае не будут обращать внимание на приказы из Москвы, а просто начнут сдаваться, ведь воевать в таких обстоятельствах они уже будут не способы.

"Если мы подойдем к Крыму и они капитулируют, это уже будут не переговоры, а именно капитуляция. Договариваться будет не с кем, потому что противник просто сдастся", - говорит Гетьман.

Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Смотрите интервью Алексея Гетьмана для Главреда:

Освобождение Крыма

Недавно появилась информация о том, что ВСУ в Британии готовятся к операции по возвращению Крыма до Рождества. Армия Украины будет использовать в операциях по Крыму дальнобойные ракеты, которые дадут Британия, США и Германия, пишут журналисты британского Express.

Позже аналитик Евгений Киселев раскрыл сценарий освобождения Крыма. Он не исключил, что в течение нынешней осени, либо к весне будущего года украинские Вооружённые силы перережут сухопутный коридор, связывающий территорию Ростовской области с Крымом.

Политический эксперт Тарас Загородний считает, что РФ так просто не сдастся, а оккупанты за Крым будут держаться зубами. Пока оккупанты России не демонстрируют признаков намерений выйти из оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей.

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