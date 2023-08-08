Намеренно били по спасателям: эксперт объяснил тактику РФ по обстрелу Покровска

Оккупанты применяли тактику двойных ударов, когда между первой и второй атакой делается промежуток, чтобы все службы успели приехать на место происшествия.

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РФ намеренно била по спасателям в Покровске, говорит Селезнев/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС Украины

Российские оккупанты во время обстрела города Покровск в Донецкой области вечером 7 августа применили тактику двойных ударов. Они ударили ракетами дважды, а между этими атаками выдержали паузу, чтобы нанести как можно больший урон и убить больше людей.

Такую тактику страна-агрессор Россия применяет уже не впервые. Об этом рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, пишет РБК-Украина.

Захватчики атаковали второй раз, понимая, что на место первого удара уже приехали спасатели для разбора завалов.

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"Это привычная практика оккупантов. Ведь такие варианты применения ракетного вооружения россиянами применяются не впервые. Они осуществляют ракетный обстрел, после этого выдерживают паузу, а затем наносят повторный удар, зная, что поисково-спасательная служба уже начинает разбор завалов", – отметил Селезнев.

Такая тактика – это тактика ракетного террора, говорит эксперт. Ведь российские оккупанты целили по жилым домам, где есть мирные жители, которые не имеют никакого отношения к украинским Силам обороны.

"Так же РФ сознательно убивает представителей поисково-спасательных служб", – добавил эксперт.

РФ атаковала Покровск в Донецкой области 7 августа

Напомним, оккупанты попали в две многоэтажки в Покровске в Донецкой области вечером в понедельник, 8 августа. Во время разбора завалов первой поврежденной многоэтажки был еще один "прилет" в соседний жилой дом.

После этого стало известно, что оккупанты били "Искандерами" по городу. В результате ударов врага погибли 7 человек, еще 88 получили ранения. Во время второго удара захватчиков погиб, в частности, заместитель главы ГСЧС в Донецкой области Андрей Омельченко, который половину жизни отдал службе.

Руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко отметил, что последствия могли быть хуже. Он сказал, что первой целью оккупантов были гражданские, второй – службы, которые приехали спасать пострадавших.

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