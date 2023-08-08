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На Полтавщине военком избил подчиненного до потери сознания: детали

Алёна Воронина
8 августа 2023, 09:52 обновлено 8 августа, 09:54
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Подозреваемый взял с собой "на разборки" еще двух военных, и они втроем напали на мужчину, а затем оставили его без сознания.
На Полтавщине военком избил подчиненного
На Полтавщине военком избил подчиненного до обморока/ коллаж: Главред, фото: ГБР

На Полтавщине руководитель одного из районных отделов территориального центра комплектования и социальной поддержки вместе с двумя другими военными жестоко избил своего подчиненного.

У начальника военкомата была личная неприязнь к подчиненному, потому что тот открыто говорил о различных конфликте ситуации, которые возникали в коллективе. Военком решил провести "воспитательную работу" кулаками, чтобы "закрыть рот" подчиненному. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Чиновник взял с собой еще двух военных – сержанта и солдата, непосредственным руководителем которых был потерпевший.

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"На двух автомобилях около полуночи они подъехали к дому потерпевшего и вызвали его по телефону на разговор. Когда мужчина вышел из дома, его окружили и после словесной перепалки начали избивать. Большинство ударов приходило в туловище и голову. Избиение продолжалось даже, когда он лежал на земле", – рассказали в ГБР.

Пострадавший во время избиения на некоторое время потерял сознание. Его обидчики так и оставили его в таком состоянии и уехали. Когда мужчина пришел в себя, он едва смог дойти до своей квартиры. Скорую помощь для него вызвали соседи, которые заметили его в беспомощном состоянии.

Когда пострадавшего доставили в больницу, ему диагностировали многочисленные ушибы, сотрясение головного мозга, рваную рану головы и надорванное ухо.

"Руководителю районного ТЦК, а также еще одному участнику избиения сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий и угрозе или насилии в отношении начальника (ч. 5 ст. 426-1 и ч. 4 ст. 405). Решается вопрос сообщения о подозрении третьему участнику избиения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет", – отмечают в ГБР.

Ранее сообщалось, что военком из Закарпатья заставлял солдат строить себе имение. Как указывает пресс-служба ГБР, военком по меньшей мере с начала марта 2023 года "командировал" подчиненных на строительство дома. Государственное бюро расследований сообщило ему о подозрении.

Также ранее сообщалось, что военком за время войны стал долларовым миллионером. Военкома из города Южное Одесской области Егора Смирнова отправили на фронт из-за скандала о якобы незаконном обогащении.

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