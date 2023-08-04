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Военком за время войны стал долларовым миллионером: его отправили на фронт

Анна Ярославская
4 августа 2023, 12:08 обновлено 4 августа, 12:11
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Егора Смирнова и двух военнослужащих роты охраны территориального центра комплектования перевели в бригаду, которая "выполняет задачи на переднем рубеже".
Егор Смирнов, война
Егор Смирнов отправится на фронт / Коллаж: Главред, фото: фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, Facebook Ihor Mosiichuk

Военкома из города Южное Одесской области Егора Смирнова отправили на фронт из-за скандала о якобы незаконном обогащении.

Как сообщает Одесский областной ТЦК и СП в Facebook, правоохранители начали проверку военнослужащего.

"Командование однозначно осуждает любые способы незаконного обогащения, злоупотребления должностными полномочиями и не позволит прикрывать подобные сделки военной службой", - говорится в сообщении.

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Военкома Смирнова и двух военнослужащих роты охраны территориального центра комплектования перевели в одну из бригад, которая "выполняет задачи на переднем рубеже".

Также следователи Государственного бюро расследований возбудили уголовное дело в отношении Смирнова по подозрению в незаконном обогащении.

Отметим, недавно в сети появилась информация о военкоме из Южного, который также является депутатом местного горсовета от "Батькивщины".

Как сообщил в Facebook экс-нардеп Игорь Мосийчук, за время полномасштабной войны Смирнов стал долларовым миллионером.

За полтора года войны у депутата и военкома появилось несколько гектаров земли на берегу Черного моря, 500 кв. метров коммерческой недвижимости и парковка на 938 кв. метров.

Более того, в военкомате постоянно проходит ротация, но Смирнов с еще двумя депутатами, проходящими службу в роте охраны военкомата, остаются в городе, писал Мосийчук.

Егор Смирнов
Егор Смирнов за время войны стал "долларовым миллионером" / Фото: Facebook Ihor Mosiichuk

Скандалы с военкомами

Одесский военком Евгений Борисов во время полномасштабной войны приобрел себе дорогое имущество за границей на миллионы долларов. После получения подозрения Борисов, уже уволенный со службы, пытался бежать из Украины. Задержали одесского "военкома" в Киеве 24 июля. Его имущество арестовано.

В связи со скандалом президент Владимир Зеленский поручил провести масштабную проверку военкоматов и территориальных центров комплектования.

Национальная полиция Украины на Днепропетровщине провела обыски у областного военкома Анатолия Пикало, которого подозревают в незаконном обогащении.

По данным следствия, за полтора года полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины руководитель областного ТЦК успел оформить на отца несколько автомобилей и две квартиры на территории города Днепр.

Военный комиссар одного из районов на Закарпатье заставлял солдат строить себе дом. Государственное бюро расследований сообщило ему о подозрении.

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