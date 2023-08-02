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Военком на Закарпатье заставлял солдат строить себе дом: разоблачен громкий случай

Яна Ставская
2 августа 2023, 18:07 обновлено 2 августа, 18:17
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Мужчина родился и учился в России.
Военком на Закарпатье заставлял солдат строить себе дом: разоблачен громкий случай
У мужчины нашли георгиевскую ленту и другую символику СССР / коллаж Главред. Фото: пресс-служба ГБР

Военный комиссар одного из районов на Закарпатье заставлял солдат строить себе дом. Государственное бюро расследований сообщило ему о подозрении.

Как указывает пресс-служба ГБР, военком с начала марта 2023 года "командировал" подчиненных на строительство дома.

Во вторник, 1 августа, на месте строительства, а также в доме и в рабочем кабинете фигуранта работники ГБР провели ряд обысков. На стройплощадке обнаружили трех солдат, они уже дают показания следствию.

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Также во время обысков ГБР изъяло 3,5 тысячи долларов, российские монеты, документы о получении образования в РФ, одежду с эмблемами СССР, значки, кокарды и даже георгиевскую ленту.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Проверка военкоматов

В июле президент Владимир Зеленский поручил провести масштабную проверку военкоматов и территориальных центров комплектования.

Это произошло после громкого скандала с одесским военкомом Евгением Борисовым, который, как узнали журналисты, уже во время полномасштабной войны приобрел себе дорогое имущество за границей на миллионы долларов.

После получения подозрения Борисов, уже уволенный со службы, пытался бежать из Украины. Задержали одесского "военкома" в Киеве 24 июля. Его имущество арестовано.

Вскоре правоохранительные органы начали публиковать и другие не менее громкие случаи недобропорядочности военкомов из разных городов. К примеру, 1 августа обыски прошли у днепровского военкома Анатолия Пикало по подозрению в незаконном обогащении.

Известно, что мужчина успел оформить на отца несколько автомобилей и две квартиры на территории Днепра.

Задержан и военком в Ровенской области. Следствие узнало, что руководитель Ровенского областного ТЦК сам избивал военнослужащего, а руководитель районного ТЦК все это снимал на телефон.

Уже в среду, 2 августа, трем депутатам Киевсовета сообщили о подозрении в уклонении от службы с помощью хитрой схемы, которую они организовали. Депутаты были оформлены на службе в одной из воинских частей ТРО, однако они в течение года не появлялись на военную службу, оформив для себя командировку в Киевскую военную государственную администрацию.

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