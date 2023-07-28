Избивал подчиненного битой: в Ровенской области задержали главного военкома

Правоохранители задержали руководителя Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергея Луцюка, который бил битой своего подчиненного.
В распоряжении Украинской правды есть соответсвующее видео. На кадрах видно, что военком бьет мужчину, а разговаривают они о наркотиках.
Позже в пресс-службе Госбюро расследований сообщили, что разоблачили руководителей областного и районного военкоматов в Ровенской области, которые избили военного. У одного из должностных лиц нашли наркотики.
В ведомстве утверждают, что полковник и подполковник узнали, что водитель стрелковой роты одной из воинских частей Ровненского районного ТЦК и СП планирует доложить об их нарушениях.
Чиновники решили этого не допустить и избить парня битой.
Также в ГБР заявили, что потерпевшего заставляли становиться на колени и вымаливать прощения.
Сообщается, что руководитель Ровенского областного ТЦК сам бил военнослужащего, в то время, как руководитель районного ТЦК все это снимал на телефон.
26 июля работники ГБР провели 6 обысков по месту работы, жительства и в транспортных средствах руководителей центров комплектования.
"Были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, один из которых принадлежит потерпевшему. По месту жительства руководителя Ривненского областного ТЦК обнаружена бита, которой били мужчину", - говорится в сообщении.
У руководителя Ровенского районного ТЦК и СП были изъяты 8 пакетов с белым веществом, которое может быть амфетамином, орудие для употребления наркотических веществ.
Смотрите видео - В СМИ попали кадры неадекватного поведения ровенского военкома:
Чиновник задержан. Ему объявили о подозрении в незаконном хранении психотропных веществ в целях сбыта в крупных размерах (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
Руководителю областного ТЦК и СП объявлено подозрение в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).
Скандал с военкомом Борисовым
Ранее вокруг одесского военкома разгорелся скандал. Появилась информация о приобретенном Борисовым дорогом имуществе за рубежом во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Мосийчук обвинил одесского военкома в том, что он тратит миллионы евро на недвижимость в Европе и элитные авто.
В частности, Борисов приобрел виллу в Марбелье (Испания) за 3 млн 950 тыс. евро и записал ее на свою мать-пенсионерку. Кроме этого, он приобрел там же офис стоимостью до 2 млн евро, который записан на его жену.
После этого президент Украины Владимир Зеленский собрал важную Ставку и поручил уволить одесского "военкома" Евгения Борисова.
Позже "военкома" Борисова с позором уволили. О его увольнении стало известно 28 июня.
Евгений Борисов после получения сообщения о подозрении пытался скрыться от правосудия. 24 июля стало известно о том, что в Киеве задержали скандального одесского военкома.
Суд арестовал имущество Евгения Борисова, купившего во время войны дорогую виллу в Испании.
Другие новости: