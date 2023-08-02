"Дистанционно воевали" в ТРО: трем депутатам Киевсовета грозит 10 лет тюрьмы

Депутатам сообщили о подозрении за уклонение от службы. Они "организовали" для себя командировки в КГГА и целый год не появлялись на службе.

https://glavred.info/ukraine/distancionno-voevali-v-tro-trem-deputatam-kievsoveta-grozit-10-let-tyurmy-10490305.html Ссылка скопирована

Трем депутатам Киевсовета грозит 10 лет тюрьмы/ коллаж: Главред, фото: Офис генпрокурора

Трем депутатам Киевсовета сообщили о подозрении в уклонении от службы с помощью хитрой схемы, которую они организовали.

Депутаты были оформлены на службе в одной из воинских частей ТРО, однако они в течение года не появлялись на военную службу, оформив для себя командировку в Киевскую военную государственную администрацию. Некоторые из них при этом еще и получали деньги от части, где якобы проходили службу. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

В ведомстве отметили, что этой схемой пользовались трое столичных депутатов и еще один помощник депутата Киевсовета.

видео дня

"Они оформили командировку в Киевскую военную государственную администрацию. При этом они получали денежное обеспечение из части, где якобы проходили службу", – отметили в Офисе генпрокурора.

В прокуратуре подчеркнули, что такое решение может принять только главнокомандующий Вооруженных сил Украины. Экс-командиру, подписавшему депутатам такую командировку в КГГА, сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий, его могут взять под стражу.

Отмечается, что сейчас решается вопрос об избрании депутатам Киевсовета меры пресечения. Досудебным расследованием занимается Государственное бюро расследований, а оперативное сопровождение осуществляет Служба безопасности Украины.

Дело одесского военкома Борисова

Напомним, вокруг одесского военкома разгорелся скандал. Появилась информация, что в разгар войны руководитель Одесского областного ТЦК и СП Евгений Борисов приобрел дорогое имущество за рубежом. В частности, он купил и записал на свою мать виллу в испанской Марбелье за 3 млн 950 тыс. евро, а также там же приобрел офис стоимостью до 2 млн евро, который записан на его жену.

После того, как эта информация выплыла, президент Украины Владимир Зеленский собрал важную Ставку и поручил уволить Одесского "военкома" Борисова, а затем его с позором уволили.

25 июля суд взял Евгений Борисова под стражу с возможностью выйти под залог в размере 150 миллионов гривен. "Военком" пытался откосить от ареста, ссылаясь на состояние своего здоровья, но не получилось.

Читайте также: