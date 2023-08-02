"Такие дроны не стоят на вооружении": на украинском флоте опровергли атаку на русские корабли

Как заявил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, представители украинского военного флота не имеют отношения к атаке на русские корабли.

https://glavred.info/ukraine/takie-drony-ne-stoyat-na-vooruzhenii-na-ukrainskom-flote-oprovergli-ataku-na-russkie-korabli-10490299.html Ссылка скопирована

Дроны, которые в ночь на 1 августа атаковали русские корабли, не стоят на вооружении ВМС Украины / коллаж Главред, фото Krymr.org и ua.depositphotos.com

Военно-морские силы Украины непричастны к атаке на корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота страны-агрессора РФ. Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

"Такие дроны не стоят на вооружении Военно-Морских сил. Это во-первых. Во-вторых, относительно того инцидента, который якобы имел место. Военно-морские силы не имеют никакого отношения", – заверил Плетенчук.

Напомним, ранее российские пропагандисты заявили, что ночью 1 августа Вооруженные Силы Украины якобы совершили атаку на корабли Черноморского флота РФ. В частности, патрульные суда "Сергей Котов" и "Василий Быков" якобы были атакованы тремя морскими безэкипажными катерами.

видео дня

Российские корабли выполняли задачи по контролю судоходства в 340 км к юго-западу от Севастополя.

Пропагандисты заверили, что все три безэкипажных катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей.

Другие новости: