"Такие дроны не стоят на вооружении": на украинском флоте опровергли атаку на русские корабли

Военно-морские силы Украины непричастны к атаке на корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота страны-агрессора РФ. Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.
"Такие дроны не стоят на вооружении Военно-Морских сил. Это во-первых. Во-вторых, относительно того инцидента, который якобы имел место. Военно-морские силы не имеют никакого отношения", – заверил Плетенчук.
Напомним, ранее российские пропагандисты заявили, что ночью 1 августа Вооруженные Силы Украины якобы совершили атаку на корабли Черноморского флота РФ. В частности, патрульные суда "Сергей Котов" и "Василий Быков" якобы были атакованы тремя морскими безэкипажными катерами.
Российские корабли выполняли задачи по контролю судоходства в 340 км к юго-западу от Севастополя.
Пропагандисты заверили, что все три безэкипажных катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей.
Другие новости: