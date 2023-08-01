УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"ВСУ напали на корабли ЧФ РФ": пропагандисты пожаловались на ночную атаку

Анна Ярославская
1 августа 2023, 08:47 обновлено 1 августа, 08:50
213
Патрульные суда "Сергей Котов" и "Василий Быков" якобы были атакованы тремя морскими безэкипажными катерами.
Патрульный корабль
Патрульный корабль "Василий Быков" якобы был атакован прошлой ночью / Фото: Википедия

Российские пропагандисты заявили, что ночью 1 августа Вооруженные Силы Украины якобы совершили атаку на корабли Черноморского флота РФ. В частности, патрульные суда "Сергей Котов" и "Василий Быков" якобы были атакованы тремя морскими безэкипажными катерами.

Как сообщило российское пропагандистское издание РИА Новости, российские корабли выполняли задачи по контролю судоходства в 340 км к юго-западу от Севастополя.

Пропагандисты заверили, что все три безэкипажных катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей.

видео дня

Атаки дронов на Москву

В ночь на 30 июля центр Москвы - здание Москва-Сити - атаковали неизвестные БПЛА, российские власти обвинили Украину в ударе.

Известно, что в 50-этажном здании находится сразу три российских министерства - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Минэкономразвития и Минпромторг. После взрыва прохожие обнаружили правительственную документацию на улицах.

Украина не взяла на себя ответственность за атаку. Представитель ВС Юрий Игнат только отметил, что россияне "получили то, чего хотели".

В ночь на 1 августа центр Москвы во второй раз за неделю атаковали беспилотники. Прозвучала серия взрывов. Один из дронов снова влетел в одну из башен Москва-Сити. По данным росСМИ, на 21 этаже башни IQ-Квартала Москва-Сити находится Министерство экономического развития РФ.

Пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что США не поощряют нанесение ударов за пределами украинской территории и не помогают их осуществлять, однако оставляют за Украиной право самостоятельно решать, как именно противостоять российскому вторжению.

Другие новости:

новости России ВСУ черноморский флот РФ
Реклама

Главное за день

В Украине подняли часть налогов: кому придется платить больше

В Украине подняли часть налогов: кому придется платить больше

09:05 Деньги
Ночная атака дронов по Харькову: РФ ударила по общежитию, вспыхнул пожар

Ночная атака дронов по Харькову: РФ ударила по общежитию, вспыхнул пожар

07:19 Украина
В столице РФ прогремели взрывы, дроны атаковали бизнес-центр Москва-Сити: что известно

В столице РФ прогремели взрывы, дроны атаковали бизнес-центр Москва-Сити: что известно

06:49 Мир
Все главные новости

Последние новости

09:19

"Невозможно спрятать": Успенская взвыла после неудачной пластики

09:05

В Украине подняли часть налогов: кому придется платить больше

08:47

"ВСУ напали на корабли ЧФ РФ": пропагандисты пожаловались на ночную атаку

08:46

Гороскоп на завтра 2 августа 2023: Овнам - никаких покупок, Весы будут феерить

08:21

"Пора бы протрезветь": в США сенатор распек на все корки Дмитрия Медведева

Кремль настроен воевать долго и призвать еще миллион россиян, РФ грозит революция – КривенкоКремль настроен воевать долго и призвать еще миллион россиян, РФ грозит революция – Кривенко
08:03

Через неделю после смерти отца: умер 25-летний американский актер Ангус Клауд

08:01

"Украине решать, как вести эту войну": в Госдепе США отреагировали на атаки дронов на Москву

07:19

Ночная атака дронов по Харькову: РФ ударила по общежитию, вспыхнул пожарФото

07:00

Почему 1 августа нельзя поднимать деньги на улице: строгие приметы и запреты

Реклама
06:49

В столице РФ прогремели взрывы, дроны атаковали бизнес-центр Москва-Сити: что известно

05:30

Что делать с трещиной в лобовом стекле: 5 лайфхаков для автомобилистов

04:30

Гороскоп на август 2023 года для Скорпионов: наступит время любви и везенияВидео

04:30

Какой сегодня праздник 1 августа: кого нужно поздравить в этот день

03:15

Путина сметет с должности только смерть или чрезвычайная ситуация – КривенкоВидео

02:42

Невестка Тины Тернер будет рожать от ее погибшего сына

02:12

"Киев – источник легитимности РФ": эксперт рассказал, почему Путин вцепился в УкраинуВидео

01:41

Места в доме, где категорически нельзя хранить духи

01:07

Россия готовится к затяжной войне: правозащитник указал на сигналыВидео

00:42

Изменника и экса Шакиры освистали в клубе и заставили слушать песни бывшей женыВидео

31 июля, понедельник
23:59

Внучка Ротару показала стройные ножки в мини

Реклама
23:50

В Крыму неспокойно: россияне перекрыли Керченский мост и объявили эвакуацию с вокзала

23:49

Бывшая Кличко засветила стройную подтянутую фигуру в купальникеВидео

23:34

Томная Мейхер показала себя расслабленой на пляже

22:53

Известный российский комик опозорился "шуткой" про геноцид в Изюме

22:48

"Искандеры" летели из Джанкоя: Зеленский раскрыл детали обстрела Кривого Рога

22:13

Bloomberg: Зеленский намерен лично посетить Генассамблею ООН в Нью-Йорке

22:11

Гороскоп на август 2023 года для Весов: курортный роман, удача и деньгиВидео

22:09

Удар по Чонгару: эксперт рассказал, сколько времени понадобится на восстановление моста

21:34

Израильский корабль первым прорвал зерновую блокаду России - СМИ

21:30

Найдите 10 отличий: Анна Саливанчук показала, как выглядела 18 лет назад

21:10

Гороскоп на август 2023: каких сюрпризов судьбы ждать ДевамВидео

20:33

Родственники неистово рыдают у руин: ракета РФ убила 10-летнюю Дашу и ее маму

20:21

Воины ВСУ ликвидировали российского танкиста, расстреливавшего "Иловайскую колонну"

20:20

Россия готовит новый удар по Украине: в Черном море стало больше "Калибров"

20:18

Полтора года спустя: Ольга Фреймут засветилась в Киеве

19:10

Крах России становится исторической неизбежностьюмнение

19:09

Эксперт объяснил "дырявую" ПВО Москвы: удары будут наростатьВидео

19:08

"РФ бьет авиабомбами даже по селам": Минобороны назвало главные препятствия движения ВСУ

19:03

"Путин действительно неадекватный": Зеленский пообещал потопить весь российский флот

18:11

РФ "штампует" десятки ракет для ударов по Украине: в ГУР раскрыли подробности

Реклама
18:11

Favbet Foundation передал механизированному батальону ВСУ внедорожник Nissan

18:02

Как правильно говорить – "бритися" или "голитися": Авраменко поставил точку в дилеммеВидео

17:45

Джастин Бибер и Хейли Болдуин ожидают первенца - СМИ

17:27

Бывшая Потапа показала своих взрослых детей

17:19

Эксперт объяснил, решится ли Путин объявить всеобщую мобилизацию и какие есть угрозыВидео

17:14

Суперлуние 1 августа: три знака зодиака ощутят необычайное везение в этот день

17:00

Лайнер с пропагандистами РФ: в Грузии разразились протесты, была задержана украинкаВидео

16:59

Удар России по Кривому Рогу: число жертв увеличилосьФото

16:57

Самый модный маникюр на август 2023 года: 5 трендовых дизайнов для ногтей

16:27

Раша, гудбай: Верка Сердючка исполнила свою фирменную песню для Лаймы ВайкулеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять