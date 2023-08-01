"ВСУ напали на корабли ЧФ РФ": пропагандисты пожаловались на ночную атаку

Патрульные суда "Сергей Котов" и "Василий Быков" якобы были атакованы тремя морскими безэкипажными катерами.

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Патрульный корабль "Василий Быков" якобы был атакован прошлой ночью / Фото: Википедия

Российские пропагандисты заявили, что ночью 1 августа Вооруженные Силы Украины якобы совершили атаку на корабли Черноморского флота РФ. В частности, патрульные суда "Сергей Котов" и "Василий Быков" якобы были атакованы тремя морскими безэкипажными катерами.

Как сообщило российское пропагандистское издание РИА Новости, российские корабли выполняли задачи по контролю судоходства в 340 км к юго-западу от Севастополя.

Пропагандисты заверили, что все три безэкипажных катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей.

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Атаки дронов на Москву

В ночь на 30 июля центр Москвы - здание Москва-Сити - атаковали неизвестные БПЛА, российские власти обвинили Украину в ударе.

Известно, что в 50-этажном здании находится сразу три российских министерства - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Минэкономразвития и Минпромторг. После взрыва прохожие обнаружили правительственную документацию на улицах.

Украина не взяла на себя ответственность за атаку. Представитель ВС Юрий Игнат только отметил, что россияне "получили то, чего хотели".

В ночь на 1 августа центр Москвы во второй раз за неделю атаковали беспилотники. Прозвучала серия взрывов. Один из дронов снова влетел в одну из башен Москва-Сити. По данным росСМИ, на 21 этаже башни IQ-Квартала Москва-Сити находится Министерство экономического развития РФ.

Пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что США не поощряют нанесение ударов за пределами украинской территории и не помогают их осуществлять, однако оставляют за Украиной право самостоятельно решать, как именно противостоять российскому вторжению.

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