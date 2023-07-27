Черноморский флот РФ не сможет устроить блокаду Украины - ISW

Полная российская блокада Украины в Черном море означала бы, что российские силы могли бы открывать огонь по всем судам, которые пытаются добраться до Украины.

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Черноморский флот РФ не сможет заблокировать Черное море / Фото: facebook.com/chf.press

Министерство обороны Великобритании и Military Media Center сообщили, что российские оккупанты готовят корабли в Черном море для "обеспечения блокады Украины". В свою очередь, специалисты Института изучения войны предполагают, что России вряд ли удастся реализовать блокаду Черного моря. Об этом говорится в свежем отчете ISW.

Российский Черноморский флот увеличивает военное присутствие в Черном море, вероятно, пытаясь создать условия для принудительной остановки и обыска гражданских судов и усиления контроля в этом регионе.

Аналитики ISW считают, что, несмотря на усиление мер против гражданских судов, Черноморский флот вряд ли сможет осуществить полную блокаду Украины.

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Полная российская блокада Украины в Черном море означала бы, что российские силы могли бы открывать огонь по всем судам, которые пытаются добраться до Украины.

По мнению экспертов, Россия вряд ли попытается ввести такую полную блокаду, чтобы не спровоцировать военный конфликт с прибрежными странами Черного моря, включая членов НАТО Румынию, Болгарию и Турцию.

Специалисты отмечают, что нынешняя позиция России в Черном море, скорее всего, свидетельствует о том, что Россия создает условия для обыска гражданских и коммерческих судов, одновременно позиционируя блокаду как средство получения дополнительных рычагов влияния.

Блокада Украины РФ в Черном море

Страна-агрессор Россия вывела в Черное море современный корвет "Сергей Котов". Этот корабль может быть привлечен в состав оперативной группы по перехвату торговых судов, которые якобы направляются в Украину. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

В британском ведомстве отмечают, что РФ после выхода из "зернового соглашения" может использовать Черноморский флот для блокады Украины.

Military Media Center при Минобороны Украины также сообщил, что войска РФ после выхода Москвы из зерновой сделки усилили боевую подготовку своих надводных сил и морской авиации Черноморского флота. Вражеские силы отрабатывают блокирование морских районов, обнаружение и уничтожение кораблей. Россияне практикуют и поражение кораблей, которые могут направляться в порты Украины и обратно.

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