Оккупанты не ожидали HIMARS: появились подробности ударов по Джарылгачу

Оккупанты проводили на острове боевую подготовку своего личного состава.

https://glavred.info/ukraine/okkupanty-ne-ozhidali-himars-poyavilis-podrobnosti-udarov-po-dzharylgachu-10490296.html Ссылка скопирована

Оккупантам было "жарко" на острове Джарылгач / Коллаж Главред. Фото: Скриншоты видео

Российские войска на оккупированном острове Джарылгач как раз проводили боевую подготовку, когда пять ракет HIMARS прилетело по месту их скопления.

Как рассказал в эфире FREEDOM военный эксперт Сергей Грабский, удары уничтожили значительные силы противника на острове.

"Оккупанты проходили там подготовку и обучение. Мы нанесли 5 ударов ракетами по местам скопления оккупантов. Они не сильно ожидали. Производилось обычное построение, развод личного состава. Они были уничтожены", - сказал он.

По его словам, на острове россияне фактически устроили полигон и разместили охранные посты.

Грабский подчеркнул, что Россия использует заповедную зону для проведения своих воинских маневров, что запрещается всеми международными протоколами.

"Мы были вынуждены применить оружие на поражение", - ответил эксперт.

Всего, по погрозу эксперта, "бавовна" на юге Украины, в том числе в оккупированном Крыму, будет случаться все чаще.

"Именно южное направление является для нас наиболее приоритетным. Потому что в случае прорыва наших войск на побережье Азовского моря можно говорить об обрушении всего южного фронта противника и освобождении всего Крымского полуострова в ближайшей перспективе", - объяснил Грабский.

С этим и связаны взрывы на Чонгарском и Крымском мостах.

Кто такой Сергей Грабский Сергей Грабский – украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ и общественный деятель. Он родился 14 июня 1966 года в городе Тернополь. В период с 1998 по 1999 год работал в составе верификационной миссии ОБСЕ в Косово. Там он занимался обеспечением жизнедеятельности и сопровождением конвоев миссии. В марте 2009 года в составе тренировочной миссии НАТО уехал в Ирак. Получил первым среди граждан Украины медаль НАТО "За особые заслуги". Участвовал в подготовке миротворческих контингентов ВСУ, пишет Википедия.

Удары по оккупантам на острове Джарылгач

Накануне сообщалось, что ВСУ взорвали оккупантов на острове Джарылгач. Подразделения оккупантов пытались провести тренировки на острове. Однако их занятия мастерски остановили "подарки" от ВСУ в виде ракет.

Позже мощные удары по оккупантам подтвердил и руководитель ОП Андрей Ермак.

В мае Генштаб ВСУ сообщал о размещении порядка трех сотен оккупантов и 15 лодок, украденных у местного населения, на острове Джарылгач.

Джарылгач является крупнейшим по площади и вторым по длине островом Чёрного моря. В 1920-х годах остров входил в систему новообразованных заповедников. Ныне на территории острова расположен Джарылгачский национальный природный парк, созданный в 2009 году.

Вас могут заинтересовать новости: