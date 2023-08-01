5 ракет попали в цель: ВСУ взорвали оккупантов на острове Джарылгач

Украинские военные разбомбили позиции российских оккупантов, захвативших остров Джарылгач в Херсонской области. ВСУ ударили по врагу HIMARSами. Об этом сообщили в Telegram-канале Сопротивление.
Подразделения оккупантов пытались провести тренировки на острове. Однако их занятия мастерски остановили "подарки" от ВСУ в виде ракет.
"Представляем вашему вниманию видео с результатами вашей работы. Силы обороны с филигранной точностью уничтожают оккупантов, информацию о которых нам предоставили Вы", - говорится в сообщении.
В видео отмечается, что украинские защитники зафиксировали расположение вражеских подразделений и ударили по ним ракетами. Всего ВСУ выпустили 5 ракет.
Смотрите видео о взрывах на острове Джарылгач:
Это подтвердил и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.
"Наш Джарылгач. Россияне там будут гореть", - написал он под опубликованным видео.
Контрнаступление ВСУ
Напомним, что ВСУ разбили бригаду врага и продвинулись на Бахмутском направлении. Россияне активно используют артиллерию и минометы, что затрудняет продвижение, рассказал командир Андрей Билецкий.
ВСУ перебросили обученных бойцов на передовую. В США раскрыли об успехах ВСУ на фронте - во время контрнаступательных действий удалось прорвать несколько наступательных линий на юго-востоке.
ВСУ отражают жестокие атаки россиян и продвигаются вперед на Бахмутском направлении. На севере от Бахмута украинские военные отражают атаки оккупантов, рассказала заместитель министра обороны.
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