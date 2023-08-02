В РФ снова бесятся: у оккупантов истерика из-за "новой атаки" Украины на их судно

России привиделась еще одна атака Украины на корабль ВМФ РФ.

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У оккупантов истерика из-за якобы "новой атаки" Украины на их судно/ коллаж: Главред, фото иллюстративные: Pixabay, УНИАН

В стране-агрессоре России отмечают, якобы Украина в ночь на среду, 2 августа, попыталась атаковать морским дроном российский корабль.

Стоит отметить, что это уже третий раз страна-оккупант пытается обвинить Украину в подобных атаках. Очередное сообщение о якобы атаке было опубликовано в Telegram российского Минобороны.

Агрессоры говорят, якобы украинские военные предприняли попытку атаковать морским беспилотным катером корабль ВМФ России, который будто бы сопровождал гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря.

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При этом российские оккупанты, как говорят в Минобороны РФ, якобы "вовремя обнаружили и уничтожили" украинский морской дрон.

В РФ жалуются на "атаку дронов на корабли"

Стоит отметить, что Минобороны страны-агрессора России ранее уже обвиняло Украину в атаках на их корабли. Да, 1 августа пропагандисты пожаловались на ночную атаку на корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота РФ, а после этого – на атаку якобы на гражданские транспортные суда, направлявшиеся к проливу Босфор.

Российские пропагандисты отметили, будто все три безэкипажных катера "были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей".

В украинских Военно-морских силах опровергли причастность Украины к таким атакам. Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что военно-морские силы не имеют никакого отношения к этому, и что такие дроны не стоят на вооружении украинских ВМС.

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