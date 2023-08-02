УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В РФ снова бесятся: у оккупантов истерика из-за "новой атаки" Украины на их судно

Алёна Воронина
2 августа 2023, 17:07 обновлено 2 августа, 17:08
74
России привиделась еще одна атака Украины на корабль ВМФ РФ.
Российский корабль, взрыв
У оккупантов истерика из-за якобы "новой атаки" Украины на их судно/ коллаж: Главред, фото иллюстративные: Pixabay, УНИАН

В стране-агрессоре России отмечают, якобы Украина в ночь на среду, 2 августа, попыталась атаковать морским дроном российский корабль.

Стоит отметить, что это уже третий раз страна-оккупант пытается обвинить Украину в подобных атаках. Очередное сообщение о якобы атаке было опубликовано в Telegram российского Минобороны.

Агрессоры говорят, якобы украинские военные предприняли попытку атаковать морским беспилотным катером корабль ВМФ России, который будто бы сопровождал гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря.

видео дня

При этом российские оккупанты, как говорят в Минобороны РФ, якобы "вовремя обнаружили и уничтожили" украинский морской дрон.

В РФ жалуются на "атаку дронов на корабли"

Стоит отметить, что Минобороны страны-агрессора России ранее уже обвиняло Украину в атаках на их корабли. Да, 1 августа пропагандисты пожаловались на ночную атаку на корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота РФ, а после этого – на атаку якобы на гражданские транспортные суда, направлявшиеся к проливу Босфор.

Российские пропагандисты отметили, будто все три безэкипажных катера "были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей".

В украинских Военно-морских силах опровергли причастность Украины к таким атакам. Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что военно-морские силы не имеют никакого отношения к этому, и что такие дроны не стоят на вооружении украинских ВМС.

Читайте также:

новости России война в Украине вторжение России военный корабль
Реклама

Главное за день

От Старомайского почти ничего не осталось: CNN узнал подробности боев ВСУ за село

От Старомайского почти ничего не осталось: CNN узнал подробности боев ВСУ за село

17:16 Украина
Оружие Тайваню за деньги для Украины: Financial Times узнало о планах Байдена

Оружие Тайваню за деньги для Украины: Financial Times узнало о планах Байдена

17:07 Мир
"Меняют тактику и оружие": Россия начала мощно бить по портам на Дунае

"Меняют тактику и оружие": Россия начала мощно бить по портам на Дунае

16:16 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:16

От Старомайского почти ничего не осталось: CNN узнал подробности боев ВСУ за село

17:16

Прифронтовая хроника: Лобода побывала на "нуле" и "почувствовала" УкраинуВидео

17:07

В РФ снова бесятся: у оккупантов истерика из-за "новой атаки" Украины на их судно

17:07

Оружие Тайваню за деньги для Украины: Financial Times узнало о планах Байдена

16:35

Только треть американцев поддерживают введение войск США в Украину - опрос

Удары по Москве приближают крах Путина, РФ придется оголить фронт - СунгуровскийУдары по Москве приближают крах Путина, РФ придется оголить фронт - Сунгуровский
16:22

Почему 3 августа нужно все делать молча: древние приметы и запреты

16:16

"Меняют тактику и оружие": Россия начала мощно бить по портам на Дунае

16:10

Какие каши нельзя есть каждый день: могут увеличить вес и повлиять на здоровье

16:03

Только люди с высоким IQ могут найти тело лошади на хитроумной иллюзии

Реклама
15:59

1+1 Украина начал работу над сериалом "Полевой госпиталь" о спасении жизни во время войны

15:47

"Дистанционно воевали" в ТРО: трем депутатам Киевсовета грозит 10 лет тюрьмы

15:40

Как не остаться без пенсии: важный нюанс насчет банковской карты для пенсионеров

15:15

Не всем жилось хорошо: 6 вещей, которые были под запретом в СССР

15:13

Красный блестящий фартук на "босой" торс: Киркоров рассмешил нелепым образомВидео

15:09

Оккупанты не ожидали HIMARS: появились подробности ударов по ДжарылгачуВидео

15:07

Секрет опытных хозяек: почему баклажаны замачивают в воде перед готовкой

14:54

"Десятки лет под гнетом": эксперт сказал, почему в РФ невозможна революцияВидео

14:45

"Такие дроны не стоят на вооружении": на украинском флоте опровергли атаку на русские корабли

14:39

Будут храниться дольше и станут вкуснее: девушка показала, что делает с огурцамиВидео

14:39

Путин отправится в Турцию: обсудят детали "зернового соглашения"

Реклама
14:23

Козловский выложил любопытное фото и намекнул на свою отправку на фронт

14:18

Францию сделали главным козлом отпущения за все бедымнение

14:11

Орбакайте назвала условия для "секретных" концертов в России

14:03

Фото попало в сеть: Альбину Джанабаеву заподозрили в беременности

14:02

Украина бьется и за Европу: Зеленский поблагодарил Польшу и призвал всех остыть

13:55

Ксения Мишина засветила свои некрасивые фото из реальной жизни

13:46

"Празднование не по плану": в Мариуполе партизаны отравили российских офицеров

13:18

Любовь пошатнется: какие знаки зодиака могут расстаться в конце августа

13:04

Ефросинина показала, что ходьба сделала с её телом

12:55

У Польши и Украины есть разногласия, страны их обсудят – глава польского МИД

12:42

Positiff Завгородний рассказал про измены в первом браке и вторую свадьбу

12:30

"Тяжелое и длительное": в Пентагоне дали прогноз на контрнаступление ВСУ

12:28

Птицы свили гнездо под окном: что говорят приметы и хороший ли это знак

12:01

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева разводятся - СМИ

11:54

Королёва впервые высказалась о конфликте между ее матерью и Тарзаном из-за войны

11:41

Крах режима Путина и распад России: эксперт оценил последствия ударов по Москве

11:03

"Полная чушь": Данилов опроверг информацию западных СМИ о плане на случай гибели Зеленского

10:55

В Крыму - мощные взрывы, Керченский мост перекрыт: что известно

10:42

Ночная атака на Одесскую область: оккупанты сменили тактику запуска "Шахедов"Фото

10:40

Вертолеты Беларуси пересекли границу Польшу: в ISW оценили угрозу от ЧВК Вагнер

Реклама
10:09

"Путин будет бесноваться": астролог спрогнозировал, когда украинцам ждать опасных ракетных ударов

09:45

ВСУ выбили оккупантов с позиций возле Авдеевки - Генштаб

09:39

России грозит новый военный мятеж, в разведке знают фамилию лидера – ГУР

09:26

За 2 минуты: женщина показала, как убрать радужные разводы на нержавейкеВидео

09:15

Тарифы на газ в августе: кому придется платить на 2 грн больше за каждый кубометр

08:39

Гороскоп на завтра 3 августа 2023: Овнам пора рисковать, Ракам - избегать толпы

08:26

Власти США готовят еще один пакет военной помощи для Украины – Politico

08:26

У США до сих пор нет окончательного плана обучения украинских пилотов на F-16 - CNN

07:25

РФ ударила дронами по Одесской области: повреждены порты и элеватор, возникли пожарыФото

07:05

Загадка для самых внимательных: нужно найти кролика на загадочной картинке

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять