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"Десятки лет под гнетом": эксперт сказал, почему в РФ невозможна революция

Алёна Воронина
2 августа 2023, 14:54 обновлено 2 августа, 14:56
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В России складывается ситуация, похожая на белорусскую. Но даже в Беларуси во время протестов было вокруг кого объединяться.
Сергей Кривенко, Владимир Путин
Эксперт сказал, почему в РФ невозможна революция/ коллаж: Главред, фото: скрин

В стране-агрессоре России вряд ли может произойти революция, ведь для того, чтобы она началась, нужны свободная пресса и политическая оппозиция. При этом в РФ нет ни первого, ни второго. Такое мнение высказал российский правозащитник, член правления Международного общества "Мемориал" Сергей Кривенко в интервью Главреду.

"Довольно трудно это всё предусмотреть, потому что нужна какая-то революционная ситуация. Но для ее создания и успешного входа в нее или выхода нужны классические условия – должны быть хоть какие-то свободная пресса и политическая оппозиция. Классический пример – Майдан 2014 года, когда были оппозиционные депутаты, которые подхватили требования народа, была свободная пресса, которая могла бы транслировать этот протест. И вся эта динамика прошла", – отметил российский правозащитник.

Ситуация, которая сейчас сложилась в России, напоминает ситуацию в Беларуси. Но по крайней мере у белорусов есть вокруг кого сплачиваться, считает Кривенко.

"Ситуация в России означает то же самое с Беларусью, потому что нет оппозиционных депутатов, нет видимого раскола элит. То есть некому стать точкой сборки, хотя даже в Беларуси это есть, Светлана Тихановская. Но в России даже этого нет, как нет и оппозиционных СМИ, которые могли бы транслировать эту позицию, по крайней мере открыто, ведь достаточно много СМИ находятся в подполье", – сказал российский правозащитник.

Он подчеркнул, что пример СССР показывает, что задавленное репрессиями общество может даже десятилетиями жить под гнетом.

"Конечно, всё бывает, но по крайней мере пример Советского Союза показывает, что задавленное репрессиями общество может десятки лет жить под этим гнетом. То есть после Большого террора общество настолько было выжжено, что за 50 лет породило только диссидентское движение несогласных и больших таких протестов не было. Они возникали, например в Новочеркасске 1962 года, были небольшие бунты, но при таких огромных репрессиях это всё купировалось", – подытожил Кривенко.

Смотрите видео интервью Сергея Кривенко Главреду:

Кто такой Сергей Кривенко

Сергей Владимирович Кривенко - российский правозащитник.

Автор ряда статей и материалов по альтернативной гражданской службе.

С 2002 года член Правления Международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества "Мемориал" (запрещен в России с 2014 года, организация объявлена "иноагентом").

С 2006 года – координатор, а затем руководитель Общественной правозащитной инициативы "Гражданин и Армия".

С 2011 года – член Московской Хельсинской группы.

Возможен ли раскол в России

Ранее политический и экономический эксперт Тарас Загородний раскрыл, что Россию ждет переворот и гражданская война. Он заметил, что сначала в России может быть дворцовый переворот, потом гражданская война, а точнее бунт.

Напомним, российский правозащитник, член правления Международного общества "Мемориал" Сергей Кривенко назвал самые большие страхи Кремля. По его словам, у РФ может возникнуть революционная ситуация, если большое недовольство среди россиян сойдется во времени с расколом элит.

Также Кривенко отмечал, что Путина сметет с должности только смерть или чрезвычайная ситуация. Власти РФ, к сожалению, показали себя стойкими. Поэтому рассчитывать на скорое отстранение диктатора РФ от должности вряд ли стоит. Для этого должно произойти что-то серьезное.

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