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Украина бьется и за Европу: Зеленский поблагодарил Польшу и призвал всех остыть

Андрей Ганчук
2 августа 2023, 14:02 обновлено 2 августа, 14:24
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Украина и Польша стали настоящим щитом Европы, нельзя допускать никаких разногласий между странами, решительно сказал президент Влдадимир Зеленский.
Зеленский, Польша
Нужно остудить эмоции и не допустить ссоры Украины и Польшу - Зеленский / Коллаж: Офис президента, УНИАН

Украина сражается не только за свою свободу, но и за Европу. Историческая поддержка Польши, которая вместе с Украиной стала настоящим европейским щитом, неоценима. Никаких разногласий между Варшавой и Киевом быть не должно. Нужно остудить эмоции и не дать политическим моментам испортить отношения. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В своем Twitter-аккаунте он прокомментировал определенные разногласия, которые возникли между Киевом и Варшавой. По его словам, государствам, ставшим щитом Европы, ни в коем случае нельзя допускать каких-либо даже небольших трений.

"Украина бьется за свободу свою и всей Европы, и мы благодарны каждому помогающему народу. Очень ценим историческую поддержку Польши, которая вместе с нами стала настоящим щитом Европы – от моря до моря. И никакой трещинки в этом щите быть не может", - отметил Зеленский.

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Украинский гарант добавил, что нужно остудить эмоции и не дать политическим мгновениям испортить отношения.

"Мы не дадим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами, а эмоциям точно стоит остыть. Свобода и благо наших народов, ценности нашей Европы и победа над общим русским врагом – превыше всего", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Отношения Украины и Польши

Руководитель Офиса по вопросам международной политики президента Польши Марчин Пшидач ранее сказал, что "Киеву следовало бы начать ценить ту роль, которую Польша сыграла для Украины за последние месяцы и годы". Такое заявление появилось на фоне планов Варшавы закрыть границу для зерна из Украины после 15 сентября.

После этого Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Польши Бартоша Цихоцкого поговорить о словах Пшидача. В Киеве призвали Варшаву не ссориться.

"Во время встречи было отмечено, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и являются неприемлемыми. Убеждены, что украинско-польская дружба намного глубже политической целесообразности", - подчеркнул спикер МИД Олег Николенко.

У Польши и Украины есть разногласия, сказал заместитель польского МИД Павел Яблонский. По его словам, Киев и Варшава обсудят ситуацию, после чего поляки дадут свою оценку.

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