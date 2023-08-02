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У Польши и Украины есть разногласия, страны их обсудят – глава польского МИД

Андрей Ганчук
2 августа 2023, 12:55 обновлено 2 августа, 13:09
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Представители Варшавы и Киева проведут откровенный разговор, чтобы обсудить разногласия, после чего будет дана оценка ситуации, сказал Павел Яблонский.
Яблонский, Украина
Польша и Украина конкретно обсудят разногласия, которые возникли между странами - Яблонский / Коллаж: Главред, фото: правительство Польши, УНИАН

В Польше считают, что отношения с Украиной "в последнее время не самые лучшие" из-за высказываний некоторых представителей Киева. По определенным вопросам у стран нет согласия. Варшава и Киев проведут откровенный разговор, после чего будет дана оценка ситуации. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.

В эфире RMF FM он сказал о том, что у Варшавы и Киева "нет согласия" по множеству вопросов. Представители стран намерены все обсудить.

"Разговор будет очень откровенным. Он будет очень конкретным, как и всегда. Мы передадим наши оценки того, как сегодня выглядит состояние наших отношений, которое, к сожалению, в связи с заявлениями некоторых представителей украинской власти в последнее время, не лучшее. Никто этого не скрывает", - объяснил ситуацию с точки зрения Варшавы Яблонский.

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По его мнению, у некоторых представителей Киева "выплеснулись определенные эмоции", однако Польша относится к этому с пониманием, ведь на Украину напала Россия. При этом Украина, дескать, "не должна нападать на своих союзников".

"Мы руководствуемся политикой польских национальных интересов. Мы поддерживаем Украину настолько, насколько это соответствует польским национальным интересам. Так было и так будет всегда", - подчеркнул Павел Яблонский.

Отношения Украины и Польши

Глава Офиса по вопросам международной политики президента Польши Марчин Пшидач ранее заявил, что "Киеву следовало бы начать ценить ту роль, которую Польша сыграла для Украины за последние месяцы и годы". Заявление прозвучало на фоне намерений Польши закрыть границу для зерна из Украины после 15 сентября.

В ответ на это МИД Украины пригласил для диалога посла Польши Бартоша Цихоцкого. В Киеве заявили о дружбе с Варшавой.

"Во время встречи было отмечено, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и являются неприемлемыми. Убеждены, что украинско-польская дружба намного глубже политической целесообразности", - отметил спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter-аккаунте поблагодарил народы всех стран за поддержку и призвал стороны не поддаваться эмоциям.

"Народы Европы знают, что свобода каждого крепче тогда, когда это общая свобода всех. Мы в Европе умеем объединяться и защищать наши ценности бок о бок, несмотря ни на какие сезоны и настроения, политические течения и личные амбиции", - подчеркнул Зеленский.

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