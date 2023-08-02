'Празднование не по плану': в Мариуполе партизаны отравили российских офицеров

Оккупанты в Мариуполе начали подозревать применение цианида и пестицидов в пище.

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В Мариуполе партизаны отравили оккупантов / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, mrpl.city

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что мариупольские партизаны на одном из военных объектов отравили российских офицеров.

Как отметил Андрющенко в своем Telegram, инцидент произошел во время празднования Дня ВМФ российскими военными. Известно, что сейчас оккупанты в тяжелом состоянии и это помешает им готовить город к обороне.

На одном из военных объектов группа сопротивления в Мариуполе отравила офицерский состав российской армии. В больницу в тяжелом состоянии попали 17 российских военных, из которых уже двое скончались. Состояние и дальнейшая судьба оставшихся 15 россиян пока неизвестна.

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"Оккупанты подозревают применение цианида и пестицидов в пище. Наши с улыбкой говорят: "на щурів завжди дохіба отрути", - заявил Андрющенко.

Работа украинских партизан

Напомним, что в Мариуполе партизаны подорвали позиции оккупантов РФ вместе с вражеской техникой. Было уничтожено местоположение вражеского подразделения, а также несколько единиц техники и оборудования.

Украинские партизаны ликвидировали 19 "вагнеровцев" в Ростовской области. Командиры ЧВК Вагнер решили, что потери необходимо скрыть, поэтому избавились от "демилитаризованных" оккупантов.

Партизаны Украины атаковали войска РФ на Херсонщине. Партизаны продолжат уничтожать вражеские силы страны-агрессора Российской Федерации в Украине, пока оккупанты будут продолжать войну, сказали в движении Атеш.

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