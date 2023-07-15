Партизаны Украины атаковали войска РФ на Херсонщине: детали операции

Партизаны продолжат уничтожать вражеские силы страны-агрессора России в Украине, пока оккупанты будут продолжать войну, сказали в движении Атеш.

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Движение АТЕШ провело одну самых успешных своих операций - партизаны / Коллаж: Главред, фото: Атеш

Украинские партизаны в селе оккупированной части Херсонской области взорвали на стоянке два грузовых автомобиля оккупантов России. Ликвидировано 6 вражеских солдат. Об этом заявили партизанском движении Атеш.

Как сообщили в Атеш, операцию провели в пятницу, 14 июля. Российские захватчики обустроили стоянку грузовиков на неработающей автозаправке Укрнафты на улице Ленина, 34.

В результате взрыва было повреждено 2 грузовика, которые перевозили военных РФ. Шесть оккупантов погибли.

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Партизаны Атеш ликвидировали 6 российских военных / Атеш

Партизаны Атеш ликвидировали 6 российских военных / Атеш

"Движение "АТЕШ" провело одну из наиболее успешных своих операций…Мы продолжим уничтожать врага, пока последний ра**ист не покинет нашу землю!" – подчеркнули партизаны.

Напомним, 26 июня партизаны Атеш заявили, что ВСУ зашли на левый берег Херсонщины. Они поделились коротким сообщением, в котором добавили, что гауляйтеру оккупированной части Херсонской области Сальдно "поздно думать".

Также партизаны рассказали, что они ведут разведку захваченной войсками РФ нефтебазы Луганской области. Как полагают они, Поражение нефтесклада в Ровеньках на Луганщине станет ударом по восточной группировке оккупантов России.

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