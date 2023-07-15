Партизаны Украины атаковали войска РФ на Херсонщине: детали операции

Украинские партизаны в селе оккупированной части Херсонской области взорвали на стоянке два грузовых автомобиля оккупантов России. Ликвидировано 6 вражеских солдат. Об этом заявили партизанском движении Атеш.
Как сообщили в Атеш, операцию провели в пятницу, 14 июля. Российские захватчики обустроили стоянку грузовиков на неработающей автозаправке Укрнафты на улице Ленина, 34.
В результате взрыва было повреждено 2 грузовика, которые перевозили военных РФ. Шесть оккупантов погибли.
"Движение "АТЕШ" провело одну из наиболее успешных своих операций…Мы продолжим уничтожать врага, пока последний ра**ист не покинет нашу землю!" – подчеркнули партизаны.
Напомним, 26 июня партизаны Атеш заявили, что ВСУ зашли на левый берег Херсонщины. Они поделились коротким сообщением, в котором добавили, что гауляйтеру оккупированной части Херсонской области Сальдно "поздно думать".
Также партизаны рассказали, что они ведут разведку захваченной войсками РФ нефтебазы Луганской области. Как полагают они, Поражение нефтесклада в Ровеньках на Луганщине станет ударом по восточной группировке оккупантов России.
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