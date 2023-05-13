Поражение нефтесклада в Ровеньках на Луганщине станет ударом по войскам РФ на востоке – партизаны

Украинские партизаны ведут разведку нефтесклада российских оккупационных войск в захваченном городе Ровеньки Луганской области. Инфраструктура объекта уже в значительной степени выведена из строя. Поражение объекта станет ударом по военным возможностям всей восточной группировки армии России. Об этом рассказали в движении Атеш.
Как сообщает пресс-служба Атеш, движение уже ведет разведку нефтесклада в захваченных Ровеньках. Военная инфраструктура объекта уже выведена из строя.
"Это работа как военной разведки, так и партизанских движений подобных "АТЕШ", - пишут партизаны.
Также указывается, что объект важен для оккупантов. Если он будет поражен ударом, военные возможности всей восточной группировки российских захватчиков снизятся.
"Наши агенты сообщают о важности этого нефтехранилища для россиян, поражение которого снизит военный потенциал всей восточной группировки врага", - подчеркнули в Атеш.
Взрывы в Луганске
В пятницу, 12 мая, в захваченном российскими войсками Луганске прогремели взрывы.
Над городом были видны черные клубы дыма. Сообщалось, что после возможного ракетного удара произошел пожар на предприятии Полипак
На следующий день, 13 мая, в Луганске снова прогремел взрыв.
Пропагандисты заявили об ударе по Луганской академии внутренних дел, где располагались российские военные оккупанты. Жители города видели большой столб дыма.
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