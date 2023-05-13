Поражение нефтесклада в Ровеньках на Луганщине станет ударом по войскам РФ на востоке – партизаны

Инфраструктура оккупантов России на объекте в Ровеньках уже существенно выведена из строя, рассказали в представительстве партизанского движения Атеш.

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В Ровеньках на Луганщине находится важный склад для российских оккупантов - партизаны / Коллаж: Главред, фото: Атеш

Украинские партизаны ведут разведку нефтесклада российских оккупационных войск в захваченном городе Ровеньки Луганской области. Инфраструктура объекта уже в значительной степени выведена из строя. Поражение объекта станет ударом по военным возможностям всей восточной группировки армии России. Об этом рассказали в движении Атеш.

Как сообщает пресс-служба Атеш, движение уже ведет разведку нефтесклада в захваченных Ровеньках. Военная инфраструктура объекта уже выведена из строя.

"Это работа как военной разведки, так и партизанских движений подобных "АТЕШ", - пишут партизаны.

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Также указывается, что объект важен для оккупантов. Если он будет поражен ударом, военные возможности всей восточной группировки российских захватчиков снизятся.

"Наши агенты сообщают о важности этого нефтехранилища для россиян, поражение которого снизит военный потенциал всей восточной группировки врага", - подчеркнули в Атеш.

Взрывы в Луганске

В пятницу, 12 мая, в захваченном российскими войсками Луганске прогремели взрывы.

Над городом были видны черные клубы дыма. Сообщалось, что после возможного ракетного удара произошел пожар на предприятии Полипак

На следующий день, 13 мая, в Луганске снова прогремел взрыв.

Пропагандисты заявили об ударе по Луганской академии внутренних дел, где располагались российские военные оккупанты. Жители города видели большой столб дыма.

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