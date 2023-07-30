В Мариуполе партизаны взорвали позиции оккупантов РФ вместе с вражеской техникой

Удар произошел 29 июля в районе АС 2, сообщил Петр Андрющенко.

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В Мариуполе прогремели мощные взрывы / Коллаж: Главред, Фото: t.me/andriyshTime

В захваченном российскими оккупантами Мариуполе Донецкой области прогремели сильные взрывы в местах расположения войск РФ.

Об успешной диверсионной операции украинских партизан сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В результате было уничтожено месторасположение вражеского подразделения, а также несколько единиц техники и оборудование.

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По словам советника мэра Мариуполя, удар произошел 29 июля в районе АС 2. Андрющенко подчеркнул, что врага будут уничтожать постоянно – везде, где дотянутся.

Он также уточнил, что украинские партизаны из группы Ї Мариупольского сопротивления полностью уничтожили три единицы военных грузовиков врага. Кроме того, значительно повреждено местонахождение военно-инженерного подразделения оккупантов на месте "Военстроя".

В результате успешной работы партизан также было повреждено оборудование для изготовления "зубов дракона" на бетонном производстве, добавил Андрющенко.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе взорвали казармы с кадыровцами. Удар по казармам кадыровцев был нанесен во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области, рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Напомним, в захваченном РФ Мариуполе Донецкой области были уничтожены четверо офицеров российской оккупационной армии - оккупанты взлетели на воздух.

Вражеские офицеры были ликвидированы в районе Мариупольского порта.

Ранее в оккупированном Луганске прогремели новые взрывы. После этого над городом появился большой столб густого дыма.

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