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"Раненых вывозили тайком": в Мариуполе взорвали казармы с кадыровцами

Алексей Тесля
13 июля 2023, 09:20 обновлено 13 июля, 09:27
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Удар пришелся по расположению войск РФ на территории ММК им. Ильича, рассказал Петр Андрющенко.
Взрывы в Мариуполе
В Мариуполе прогремели взрывы / Коллаж: Главред, Фото: Telegram @mariupolrada, УНИАН

Удар по казармам кадыровцев был нанесен во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области, рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он уточнил в Telegram, что удар пришелся по расположению войск РФ на территории ММК им. Ильича.

"Наши сообщают о попадании в казарму кадыровцев, расположенную на территории ММК им. Ильича. По предварительной информации, раненых вывозили тайком в сторону Донецка, что может свидетельствовать об их тяжелом состоянии. Детали выясняем", — подчеркнул советник мэра Мариуполя.

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Андрющенко также добавил, что судя по активности российских пропагандистов, попадание по казармам РФ в Мариуполе активно маскируют якобы под работу ПВО.

"По предварительной информации, раненых вывозили тайком в сторону Донецка", — резюмировал он.

Напомним, в захваченном РФ Мариуполе Донецкой области были уничтожены четверо офицеров российской оккупационной армии - оккупанты взлетели на воздух.

Вражеские офицеры были ликвидированы в районе Мариупольского порта.

Ранее в оккупированном Луганске прогремели новые взрывы. После этого над городом появился большой столб густого дыма.

Прилет пришелся по зданию Луганской академии внутренних дел, где располагались военные РФ.

Как утверждают российские пропагандисты, в результате взрыва вероятно есть уничтоженные и раненые оккупанты.

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