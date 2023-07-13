"Раненых вывозили тайком": в Мариуполе взорвали казармы с кадыровцами

Удар по казармам кадыровцев был нанесен во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области, рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Он уточнил в Telegram, что удар пришелся по расположению войск РФ на территории ММК им. Ильича.
"Наши сообщают о попадании в казарму кадыровцев, расположенную на территории ММК им. Ильича. По предварительной информации, раненых вывозили тайком в сторону Донецка, что может свидетельствовать об их тяжелом состоянии. Детали выясняем", — подчеркнул советник мэра Мариуполя.
Андрющенко также добавил, что судя по активности российских пропагандистов, попадание по казармам РФ в Мариуполе активно маскируют якобы под работу ПВО.
"По предварительной информации, раненых вывозили тайком в сторону Донецка", — резюмировал он.
Напомним, в захваченном РФ Мариуполе Донецкой области были уничтожены четверо офицеров российской оккупационной армии - оккупанты взлетели на воздух.
Вражеские офицеры были ликвидированы в районе Мариупольского порта.
Ранее в оккупированном Луганске прогремели новые взрывы. После этого над городом появился большой столб густого дыма.
Прилет пришелся по зданию Луганской академии внутренних дел, где располагались военные РФ.
Как утверждают российские пропагандисты, в результате взрыва вероятно есть уничтоженные и раненые оккупанты.
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