Путина сметет с должности только смерть или чрезвычайная ситуация – Кривенко

Власти РФ, к сожалению, показали себя стойкими. Поэтому рассчитывать на скорое отстранение Путина от должности вряд ли стоит. Должно слуиться что-то серьезное.

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Путина сметет с должности только смерть или чрезвычайная ситуация, считает Кривенко/ коллаж: Главред, фото: скрин

Российский диктатор Владимир Путин так просто не отойдет от власти в стране-агрессоре России. В первую очередь ему просто некуда идти, ведь он не только сам стал военным преступником, но и свое окружение "замазал" в этих преступлениях.

Теперь, вероятнее всего, надо ждать или смерти Путина, или каких-то чрезвычайных ситуаций, вследствие которых он "слетел бы с трона". Такое мнение высказал российский правозащитник, член правления Международного общества "Мемориал" Сергей Кривенко в интервью Главреду.

Он отметил, что российские власти, к сожалению, пока что показали себя достаточно стойкими. Кроме этого, глава Кремля Путин никуда не уйдет, потому что ему просто некуда идти после всех его преступлений. Он преступник, и не только военный, да и всё свое окружение он "замазал" в этих преступлениях, говорит российский правозащитник.

"То есть в руководстве России стоит крупная, так сказать, группировка, которая если она как-то отойдет от власти, то любой другой, кто придет, должен будет, чтобы оттолкнуться, свалить всё на них. А зачем им идти, когда даже пример других стран показывает, что как только руководство страны отходит, начинаются преобразования, которые всегда ударяют по ним – это показывает опыт от Чили до Казахстана и Испании", – отметил Кривенко.

Но хоть российская власть сейчас устойчива, она всё равно может развалиться. И подобные случаи уже были в истории, говорит правозащитник.

"Здесь, к сожалению, наверное, надо ожидать либо физической смерти диктатора, либо каких-то чрезвычайных ситуаций. Но то, что российская власть устойчива в каком-то смысле, это факт. Но и чугун тоже устойчив, но крошится. Или прочное стекло сначала не разобьешь, а потом вдруг оно рассыпается. Типичный пример – Российская империя была устойчивой, но как только что-то произошло наверху, она начала быстро переходить в другое состояние", – отметил Кривенко.

Смотрите видео интервью Сергея Кривенко Главреду:

Кто такой Сергей Кривенко Сергей Владимирович Кривенко - российский правозащитник. Автор ряда статей и материалов по альтернативной гражданской службе. С 2002 года член Правления Международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества "Мемориал" (запрещен в России с 2014 года, организация объявлена "иноагентом"). С 2006 года – координатор, а затем руководитель Общественной правозащитной инициативы "Гражданин и Армия". С 2011 года – член Московской Хельсинской группы.

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