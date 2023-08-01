УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путина сметет с должности только смерть или чрезвычайная ситуация – Кривенко

Алёна Воронина
1 августа 2023, 03:15
5
Власти РФ, к сожалению, показали себя стойкими. Поэтому рассчитывать на скорое отстранение Путина от должности вряд ли стоит. Должно слуиться что-то серьезное.
Владимир Путин, Сергей Кривенко
Путина сметет с должности только смерть или чрезвычайная ситуация, считает Кривенко/ коллаж: Главред, фото: скрин

Российский диктатор Владимир Путин так просто не отойдет от власти в стране-агрессоре России. В первую очередь ему просто некуда идти, ведь он не только сам стал военным преступником, но и свое окружение "замазал" в этих преступлениях.

Теперь, вероятнее всего, надо ждать или смерти Путина, или каких-то чрезвычайных ситуаций, вследствие которых он "слетел бы с трона". Такое мнение высказал российский правозащитник, член правления Международного общества "Мемориал" Сергей Кривенко в интервью Главреду.

Он отметил, что российские власти, к сожалению, пока что показали себя достаточно стойкими. Кроме этого, глава Кремля Путин никуда не уйдет, потому что ему просто некуда идти после всех его преступлений. Он преступник, и не только военный, да и всё свое окружение он "замазал" в этих преступлениях, говорит российский правозащитник.

"То есть в руководстве России стоит крупная, так сказать, группировка, которая если она как-то отойдет от власти, то любой другой, кто придет, должен будет, чтобы оттолкнуться, свалить всё на них. А зачем им идти, когда даже пример других стран показывает, что как только руководство страны отходит, начинаются преобразования, которые всегда ударяют по ним – это показывает опыт от Чили до Казахстана и Испании", – отметил Кривенко.

Но хоть российская власть сейчас устойчива, она всё равно может развалиться. И подобные случаи уже были в истории, говорит правозащитник.

"Здесь, к сожалению, наверное, надо ожидать либо физической смерти диктатора, либо каких-то чрезвычайных ситуаций. Но то, что российская власть устойчива в каком-то смысле, это факт. Но и чугун тоже устойчив, но крошится. Или прочное стекло сначала не разобьешь, а потом вдруг оно рассыпается. Типичный пример – Российская империя была устойчивой, но как только что-то произошло наверху, она начала быстро переходить в другое состояние", – отметил Кривенко.

Смотрите видео интервью Сергея Кривенко Главреду:

Кто такой Сергей Кривенко

Сергей Владимирович Кривенко - российский правозащитник.

Автор ряда статей и материалов по альтернативной гражданской службе.

С 2002 года член Правления Международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества "Мемориал" (запрещен в России с 2014 года, организация объявлена "иноагентом").

С 2006 года – координатор, а затем руководитель Общественной правозащитной инициативы "Гражданин и Армия".

С 2011 года – член Московской Хельсинской группы.

Возможен ли раскол в России

Ранее политический и экономический эксперт Тарас Загородний раскрыл, что Россию ждет переворот и гражданская война. Он заметил, что сначала в России может быть дворцовый переворот, потом гражданская война, а точнее бунт.

Также Тарас Загородний назвал регионы, которые выйдут из состава РФ. По его мнению, полного развала России, вероятнее всего, не будет, но некоторые регионы РФ всё-таки могут отделиться.

Напомним, российский правозащитник, член правления Международного общества "Мемориал" Сергей Кривенко назвал самые большие страхи Кремля. По его словам, у РФ может возникнуть революционная ситуация, если большое недовольство среди россиян сойдется во времени с расколом элит.

Читайте также:

новости России война в Украине Владимир Путин Сергей Кривенко
Реклама

Главное за день

Путина сметет с должности только смерть или чрезвычайная ситуация – Кривенко

Путина сметет с должности только смерть или чрезвычайная ситуация – Кривенко

03:15 Мир
"Искандеры" летели из Джанкоя: Зеленский раскрыл детали обстрела Кривого Рога

"Искандеры" летели из Джанкоя: Зеленский раскрыл детали обстрела Кривого Рога

22:48 Украина
Bloomberg: Зеленский намерен лично посетить Генассамблею ООН в Нью-Йорке

Bloomberg: Зеленский намерен лично посетить Генассамблею ООН в Нью-Йорке

22:13 Мир
Все главные новости

Последние новости

03:15

Путина сметет с должности только смерть или чрезвычайная ситуация – Кривенко

02:42

Невестка Тины Тернер будет рожать от ее погибшего сына

02:12

"Киев – источник легитимности РФ": эксперт рассказал, почему Путин вцепился в УкраинуВидео

01:41

Места в доме, где категорически нельзя хранить духи

01:07

Россия готовится к затяжной войне: правозащитник указал на сигналыВидео

Кремль настроен воевать долго и призвать еще миллион россиян, РФ грозит революция – КривенкоКремль настроен воевать долго и призвать еще миллион россиян, РФ грозит революция – Кривенко
00:42

Изменника и экса Шакиры освистали в клубе и заставили слушать песни бывшей женыВидео

31 июля, понедельник
23:59

Внучка Ротару показала стройные ножки в мини

23:50

В Крыму неспокойно: россияне перекрыли Керченский мост и объявили эвакуацию с вокзала

23:49

Бывшая Кличко засветила стройную подтянутую фигуру в купальникеВидео

Реклама
23:34

Томная Мейхер показала себя расслабленой на пляже

22:53

Известный российский комик опозорился "шуткой" про геноцид в Изюме

22:48

"Искандеры" летели из Джанкоя: Зеленский раскрыл детали обстрела Кривого Рога

22:13

Bloomberg: Зеленский намерен лично посетить Генассамблею ООН в Нью-Йорке

22:11

Гороскоп на август 2023 года для Весов: курортный роман, удача и деньгиВидео

22:09

Удар по Чонгару: эксперт рассказал, сколько времени понадобится на восстановление моста

21:34

Израильский корабль первым прорвал зерновую блокаду России - СМИ

21:30

Найдите 10 отличий: Анна Саливанчук показала, как выглядела 18 лет назад

21:10

Гороскоп на август 2023: каких сюрпризов судьбы ждать ДевамВидео

20:33

Родственники неистово рыдают у руин: ракета РФ убила 10-летнюю Дашу и ее маму

20:21

Воины ВСУ ликвидировали российского танкиста, расстреливавшего "Иловайскую колонну"

Реклама
20:20

Россия готовит новый удар по Украине: в Черном море стало больше "Калибров"

20:18

Полтора года спустя: Ольга Фреймут засветилась в Киеве

19:10

Крах России становится исторической неизбежностьюмнение

19:09

Эксперт объяснил "дырявую" ПВО Москвы: удары будут наростатьВидео

19:08

"РФ бьет авиабомбами даже по селам": Минобороны назвало главные препятствия движения ВСУ

19:03

"Путин действительно неадекватный": Зеленский пообещал потопить весь российский флот

18:11

РФ "штампует" десятки ракет для ударов по Украине: в ГУР раскрыли подробности

18:11

Favbet Foundation передал механизированному батальону ВСУ внедорожник Nissan

18:02

Как правильно говорить – "бритися" или "голитися": Авраменко поставил точку в дилеммеВидео

17:45

Джастин Бибер и Хейли Болдуин ожидают первенца - СМИ

17:27

Бывшая Потапа показала своих взрослых детей

17:19

Эксперт объяснил, решится ли Путин объявить всеобщую мобилизацию и какие есть угрозыВидео

17:14

Суперлуние 1 августа: три знака зодиака ощутят необычайное везение в этот день

17:00

Лайнер с пропагандистами РФ: в Грузии разразились протесты, была задержана украинкаВидео

16:59

Удар России по Кривому Рогу: число жертв увеличилосьФото

16:57

Самый модный маникюр на август 2023 года: 5 трендовых дизайнов для ногтей

16:27

Раша, гудбай: Верка Сердючка исполнила свою фирменную песню для Лаймы ВайкулеВидео

16:23

"Высокое вознаграждение": Катя Бужинская получила награду от Залужного

16:22

ВСУ прорвали оборону РФ на двух участках, оккупанты заблокированы - экспертВидео

16:20

Шойгу в истерике испугался "нападения" Украины с моря и воздуха

Реклама
16:00

Защищал страну ради маленького сына: под Бахмутом трагически погиб 28-летний воин

15:45

"Стены завалило, меня спасла ванна": жительница Кривого Рога рассказала об атаке РФФото

15:44

"Долетает за считанные минуты": оккупанты запустили баллистические ракеты по Кривому Рогу

15:39

Что нельзя ставить рядом с холодильником и почему его нужно отодвинуть от стены

15:11

РФ ждут сюрпризы, ВСУ прорвутся и выйдут на границы 1991 года – командующий НГУ

15:00

Теперь дома: Тимур и Инна Мирошниченко показали приемного сына на нежном фото

14:57

Украинец впервые завоевал титул чемпиона Европы по картингу

14:48

В Кривом Роге во время спасательных работ начала падать 9-этажка: появились кадрыФотоВидео

14:07

Восстание Росгвардии и раскол элит: правозащитник назвал самые большие страхи КремляВидео

14:05

Авиакатастрофа в Броварах: появились детали гибели высшего руководства МВД

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять