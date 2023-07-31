Танк Мазитова попал в кадр журналиста, который выходил из Иловайска вместе с украинскими военными. Так удалось идентифицировать оккупанта.

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Воины ВСУ ликвидировали российского танкиста, расстреливавшего "Иловайскую колонну"/ mil.in.ua

Украинские военные ликвидировали танкиста российской оккупационной армии Мазитова Ильдара Чулпановича, который участвовал в расстреле украинских военных в Иловайске в 2014 году.

Об этом сообщает "Милитарный" со ссылкой на соцсети. Отмечается, что Мазитов был заместителем командира танкового батальона по вооружению, и он был ликвидирован во время боевых действий в Украине.

видео дня

Известно, что оккупант окончил Казанское танковое военное училище, после чего неоднократно участвовал в военных действиях в составе российской армии. Мазитов служил в 71-м гвардейском мотострелковом полку, входящем в 58-ю общевойсковую армию.

Этот оккупант участвовал во вторжении российских захватчиков в Украину еще в августе 2014 года.

В издании отмечают, что танк Мазитова участвовал в расстреле "Иловайской колонны", когда погибло 366 украинских бойцов, 429 были ранены, а более 300 – попали в плен.

Танк оккупанта попал в кадр журналиста Ростислава Шапошникова. Журналист снимал соответствующее видео, когда выходил вместе с украинскими военными по "зеленому коридору" в районе Иловайска 29 августа 2014 года. А позже в соцсетях появилось фото Мазитова со своим экипажем в этом танке. Захватчик тогда служил в 18-й отдельной мотострелковой бригаде, которая имеет номер воинской части-27777.

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали важного российского офицера в "больших погонах". Украинские военные "приземлили" российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". В нем был русский офицер "в больших погонах". Офицер "самоликвидировался".

Напомним, ВСУ ловко ликвидировали командира бригады боевиков "Призрак" Артура Богаченко. Батальон "Призрак" является незаконным вооруженным формированием, которое находится в составе 2-го армейского корпуса РФ.

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