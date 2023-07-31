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"РФ бьет авиабомбами даже по селам": Минобороны назвало главные препятствия движения ВСУ

Алёна Воронина
31 июля 2023, 19:08 обновлено 31 июля, 19:11
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Защитники Украины сталкиваются с заминированием в три слоя и постоянными обстрелами, но даже в таких условиях наши все равно продвигаются, а оккупанты – нет.

Анна Маляр, украинские военные
Минобороны назвало главные препятствия движения ВСУ/ коллаж: Главред, фото: скрин, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Российские захватчики даже в лесных посадках укрепляются бетоном, а когда проводят минирование, то порой могут делать это в три слоя.

Но самое главное препятствие, с которым сталкиваются украинские военные на фронте – это постоянные обстрелы: минометные, артиллерийские, авиационные. У страны-агрессора России сейчас преимущество в авиации. Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телеканала "Мы – Украина".

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"В авиации у них преимущество сейчас. К примеру, даже на небольшой населенный пункт, скажем, село, они тратят авиационные бомбы. Потому что у них есть этот ресурс. Но даже при таких условиях им не удается продвигаться там, где они пытаются это делать", – рассказала Маляр.

Она отметила, что украинские военные устраивают ад для врага. В таких сложных условиях защитникам Украины удается продвигаться, а российским оккупантам не удается.

"То есть если вы в новостях слышите это бесконечное "на Марьинском и Авдеевском направлении продолжаются бои", и кажется, что это что-то бесконечное, то на самом деле там каждый день абсолютный ад для врага. Наши бойцы там оккупантов не пропускают. Скажем, Авдеевку враг пытается еще с лета прошлого года окружить, но никак не окружит. Там сопротивление неистовое. Но наши всё равно продвигаются, а враг – нет", – отметила заместитель министра обороны Украины.

Она добавила, что российская оккупационная армия сейчас пытается выбить украинских военных с господствующих высот на Купянском направлении. Также оккупанты пытаются отвлечь украинские силы с Бахмутского направления, где у защитников Украины успешное наступление, на Купянский и Лиманский.

"Они (российские оккупанты – ред.) хотят распылить украинские силы на два этих направления. Там постоянные атаки, вот в течение этой недели они бесконечно атаковали. Но наши эти атаки отбивают, и отчасти даже удается врага отбрасывать назад с большими потерями для врага. Я вам скажу, что в течение этой недели потери у врага были не меньше, чем во время горячих боев в Бахмуте и на Бахмутском направлении", – рассказала Маляр.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что ВСУ прорвали оборону РФ на двух участках, оккупанты заблокированы. Российские военные заблокированы в Урожайном с трех сторон, противник несет большие потери, рассказал военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что РФ "штампует" десятки ракет для ударов по Украине. Фактически все ракеты, которые сейчас производятся, сразу же выпускаются российскими террористами по Украине.

Напомним, страна-агрессор Россия ударила ракетами по гражданской инфраструктуре Кривого Рога. Одна из ракет попала в 9-этажку, вторая – в 4-этажное учебное заведение. По состоянию на вечер 31 июля число жертв увеличилось до шести, пострадавших уже 75. Поисковые работы продолжаются.

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