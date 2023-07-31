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Лайнер с пропагандистами РФ: в Грузии разразились протесты, была задержана украинка

Алёна Воронина
31 июля 2023, 17:00 обновлено 31 июля, 17:03
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Когда часть россиян пыталась покинуть судно и села в автобус, протестующие забросали транспортное средство бутылками и яйцами. Часть людей задержали.
Грузия
В Грузии разразились протесты из-за прибытия российского лайнера/ коллаж: Главред, фото: скрин из видео "Эхо Кавказа"

В грузинском Батуми проходят акции протеста против круизного лайнера с россиянами, который прибыл туда утром в понедельник, 31 июля. На борту судна находятся, в частности, ряд известных россиян, которые активно поддерживают развязанную страной-агрессором Россией полномасштабную войну против Украины.

Во время акций протеста, которые разгорелись на фоне прибытия судна, правоохранители задержали часть протестующих. Среди задержанных есть украинка. Об этом рассказал один из лидеров грузинской оппозиционной партии "Лело" Ираклий Купрадзе в Facebook.

Купрадзе сообщил, что у украинки во время задержания забрали мобильный телефон и не дают ей никому позвонить.

видео дня

Как сообщает издание "Эхо Кавказа", часть россиян пыталась покинуть судно. Но как только они сели в автобус, протестующие забросали транспортное средство бутылками и яйцами. Журналисты издания, находящиеся на месте происшествия, отмечают, что большинство россиян всё еще остаются на борту круизного лайнера.

В МВД Грузии ранее сообщали, что грузинские правоохранители задержали во время акции протеста в общей сложности 23 человека.

Напомним, из-за прибытия круизного лайнера Astoria Grande в Батуми в понедельник, 31 июля, в Батумский порт на акцию протеста пришли студенты, оппозиционеры и общественные активисты.

Протесты в Батуми
В Грузии разразились протесты из-за прибытия российского лайнера/ скрин

Смотрите видео протестов в Батуми и задержания украинки:

Кто находится на борту судна

Как известно, на борту судна среди других россиян находятся также ряд известных граждан страны-агрессора России, которые активно поддерживаю войну РФ против Украины. Так, на лайнере находятся звезды телеканала RU.TV, которые поддерживают полномасштабное вторжение и выступают за кровавую политику российского диктатора Владимира Путина.

Также на борту присутствует подсанкционный бывший солист группы Hi-Fi Митя Фомин, который был участником марафона "Zа Россию" в поддержку полномасштабного вторжения РФ в Украину и является сторонником незаконной аннексии Крыма и выдвижения Путина в президенты России в 2018 году.

Кроме этого, на борту присутствуют российская музыкальная группа "Тестостерон", которая активно выступала перед ранеными российскими оккупантами в госпиталях, и белорус Дмитрий Колдун, который давал концерт в так называемой "ДНР" 2018 года и поддерживает агрессивную политику России.

Круизный лайнер Astoria Grande больше не будет заходить в Батуми

Как пишет издание "Грузия Online" круизный лайнер Astoria Grande убрал Батуми из списка своих будущих маршрутов до конца текущего года. При этом отмечается, что из описания круиза исчезла также фраза "волшебных впечатлений".

"Впечатления успели получить российские туристы – пассажиры двух круизов. Оба рейса прошли на фоне акций протеста. Упоминание Батуми сейчас остается лишь в главном слогане в шапке сайта. А в точках маршрута указаны только порты турецкого побережья – Стамбул, Чешме, Амасру, Синоп, Трабзон, Орду, Измир, Кушадасы", – говорится в сообщении.

Напомним, это уже второй раз круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту прибывает в порт Батуми и его встречают протестами. Предыдущего раза 27 июля после того, как в городе отгремели протесты, более 800 туристов, большинство из которых – русские, покинули порт Батуми.

Ранее сообщалось, что Грузия, которая тоже в свое время пережила войну с Россией, в начале полномасштабного вторжения в Украину не делала резких замечаний относительно агрессии Путина и отказалась поддерживать антироссийские санкции.

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