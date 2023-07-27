Российских туристов вышвырнули из Батуми: в городе отгремели протесты

Местных жителей разозлило поведение россиян.

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Россиян проучили в Батуми / Коллаж Главред. Фото: Эхо Кавказа, Спутник Грузия

Более 800 туристов, большинство из которых - россияне, покинули порт Батуми из-за протестов местных жителей.

Как пишет "Эхо Кавказа", круизный лайнер Astoria Grande сегодня пришвартовался в порту Батуми. Но негодование у грузин вызвало не это, а высказывания отдельных представителей страны-агрессора о том, что "РФ освободила Абхазию от грузин".

Более того, некоторые туристы признались, что посещали оккупированную Абхазию, что является нарушением грузинского законодательства.

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Журналисты отмечают, что этому предшествовали акции протеста в Тбилиси и в Батуми. Люди призывали не допускать "политику обрусения" и вспоминали властям о еще недавней агрессии россиян по отношению к Грузии.

В Тбилиси же несколько гражданских активистов в знак протеста сожгли российский флаг возле здания парламента.

Россия и Грузия - какие отношения между странами

Грузия, тоже в свое время пережившая войну с Россией, в начале полномасштабного вторжения в Украину не делала резких замечаний по агрессии Путина и отказалась поддерживать антироссийские санкции.

По многочисленным свидетельствам СМИ, Тбилиси может помогать режиму Кремля обходить ограничения, в том числе на импорт товаров двойного назначения. Хотя грузинские власти это горячо отрицают.

Кризис в отношениях Украины и Грузии усугубило и то, что Тбилиси фактически открыл воздушное пространство для россиян. Сближение Тбилиси и Москвы раздражает не только Киев, но и гражданское общество Грузии. Например, на антиправительственных протестах весной 2023 года многие граждане носили украинскую символику и пели украинский гимн.

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