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"Поддерживает войну в Украине": россиянке отказали в аренде жилья в Грузии после ответа на вопрос

31 августа 2022, 11:36

Россиянка хотела арендовать жилье в Батуми, но не захотела отвечать на вопрос о том, как она ставит до войны РФ против Украины

аренда жилья, Батуми, российские туристы
Россиянке отказали в аренде жилья в Батуми после ответа на вопрос о войне в Украине / Коллаж фото Reuters, Википедия, prostonata.livejournal.com

Россиянка хотела отдохнуть в Батуми в Грузии и попыталась забронировать жилье через Booking.com. Однако ей постоянно отказывали владельцы квартир после того, как слышали ответ на вопрос о войне против Украины. Обескураженная гражданка РФ рассказала об инциденте на ресурсе TourDom.

Наталья рассказала, что владелица одной из квартир предупредила об аннуляции брони из-за отсутствия оплаты. Тогда женщина написала ей в одном из мессенджеров и сообщила, что не может оплатить из-за того, что в настоящее время заблокирована возможность оплаты с российской банковской карты. Она предложила рассчитаться при заезде.

Владелица квартиры решила спросить у россиянки, как она относится к войне, которую развязала Россия против Украины. Однако гражданка страны-агрессора так и не дала адекватный ответ:

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- Наталья, что вы думаете о российском вторжении в Украину?

- Вы сдаете апартаменты или собираете ответы на вопросы????

- Как много вопросительных знаков) Мы не принимаем людей, которые поддерживают российский терроризм в Украине.

переписка
Россиянке отказали в аренде жилья в Батуми после ответа на вопрос о войне в Украине / Скриншот
переписка
Россиянке отказали в аренде жилья в Батуми после ответа на вопрос о войне в Украине / Скриншот

После этого владелица квартиры отменила бронирование. Другие владельцы отказывали россиянке по той же причине.

Гражданка РФ утверждает, что смогла забронировать жилье лишь с четвертого раза.

Напомним, ранее женщина из страны-агрессора, России, говорила, что терпела невыносимую "русофобию" от персонала в турецком отеле Fame Residence Goynuk в городе Кемер.

"На ломаном русском языке он стал кричать на меня, махал рукой, чтобы я "пошла вон". И постоянно повторял: "Да кто ты такая!". В Турции была раз 100! Последние годы вообще путешествовали с мужем на машине самостоятельно по разным уголкам страны. Всегда было прекрасное отношение к нам. В этот раз тоже отель выбирала очень долго, читала отзывы, изучала фото. В итоге отвратительное отношение персонала!" – негодовала туристка из страны-агрессора.

До того россиянку Оксану Маряхину за выкрикивание лозунга "Слава России!" перед украинцами в Греции жестоко избили на пляже.

"На нас посыпались матерные слова, угрозы, и люди пошли драться с какими-то предметами в руках. Я увидела несколько знакомых лиц с украинской стороны, пыталась вразумить и остановить. Никто меня не слышал. Я пыталась разнять, и человек, которого я немного знаю, ударил меня кастетом в лицо, в заднюю часть головы, а когда я упала, били ногами, куда могли. Синяки у меня на руках, на ногах, на ребрах ", – заявила она.

Другие новости:

война в Украине Батуми российское вторжение российские туристы
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