ВСУ ударили дроном-камикадзе по военной базе РФ и разбили спецназ дагестанского отряда Ястреб

Войска Украины нанесли удар по военной базе оккупантов РФ / Коллаж WB GRUP, Reuters

Силы обороны Украины вычислили военную базу войск России и нанесли по ней удар дроном-камикадзе. Разбили спецназ дагестанского отряда Ястреб российской Росгвардии. Погибли 8 вражеских спецназовцев, минимум 19 получили ранения.

Один из российских Telegram-каналов со ссылкой на источник 30 августа сообщил, что ВСУ ударили дроном-камикадзе по российской военной базе.

Попали по бойцам специального отряда быстрого реагирования Ястреб республики Дагестан. Сообщается о 8 погибших и минимум 19 раненых.

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В комментариях задались вопросом о том, зачем нужно было ехать воевать в Украину. Также были и те, кто выразил недовольство военным командованием РФ, которое заподозрили в неспособности организовать планирование операций.

Война России против Украины

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что войска РФ не могут выполнить требования Кремля по дальнейшей оккупации Донбасса. Иногда они не способны пройти даже 100 метров в сутки, тогда как Москва требует продвижения на 5 километров за 24 часа. Захватчики подошли к Бахмуту Донецкой области и могут повторить в городе историю с Северодонецком.

29 августа бывший советник главы Офиса президента Виктор Андрусив заявил, что подразделения армии Украины в Херсонской области прорвали первую линию обороны войск РФ. Захватчики вынуждены были покинуть поле боя.

30 августа советник ОП Алексей Арестович уточнил, что силы обороны Украины прорвали фронт на Херсонщине на нескольких участках. По его словам, украинские военные либо прекратили, либо полностью остановили обеспечение российских оккупационных войск в области. Россияне осуществляют попытки восстановления логистики.

Смотрите видео ТСН - ВСУ для освобождения Херсона нужно пробить три линии обороны войск России

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