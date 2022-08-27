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Войска РФ проваливают планы по захвату Донбасса, порой не могут пройти даже 100 м в сутки – Гайдай

27 августа 2022, 18:08

Оккупанты не могут противостоять ВСУ в бою и возвращаются к тактике терроризма, разрушая города своей артиллерией, сказал Сергей Гайдай.

Гайдай, Северодонецк
Оккупанты РФ обстреливают артиллерией Бахмут и повторяют историю, которая была в Северодонецке - Гайдай / Фото t.me/serhiy_hayday

Войска России проваливают планы по оккупации Донбасса. Кремль требует от них продвигаться на 5 километров в сутки, а они иногда за 24 часа не могут пройти даже 100 метров. Оккупанты несут потери и возвращаются к своей тактике – разрушение украинских городов артиллерией. Они вплотную подошли к Бахмуту и могут попытаться повторить историю с Северодонецком. Об этом заявил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

В эфире Радио НВ он рассказал о том, что Кремль требует, чтобы российские оккупационные подразделения продвигались на Донбассе не менее чем на 5 километров в день. Однако в реальной ситуации захватчики с большими потерями порой не могут преодолеть и 100 метров в сутки.

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"Кремль ставит задачу своим войскам до 5 км в день проходить, но это фантастика. Иногда российская армия не может даже 100 м пройти в сутки", - отметил Гайдай.

По его словам, россияне не способны противостоять ВСУ на поле боя и устраивают разрушительные обстрелы городов своей артиллерией. В Бахмуте, к которому оккупанты впервые за несколько месяцев таки сумели подойти, они могут повторить сценарий Северодонецка.

"Бахмут проходит ту же историю, которая происходила в Северодонецке. Уже прямой наводкой обстреливают из артиллерии", - сказал чиновник.

Кроме того, он добавил, что после того, как силы обороны Украины уничтожили огромное количество складов противника, интенсивность их обстрелов снизилась. Но у оккупантов еще достаточно снарядов. Они ищут возможности для логистики.

"Россияне не сидят на месте, они ищут новые возможности логистики, чтобы подвозить снаряды и дальше продолжать боевые действия. Но все равно не такая интенсивность, как была раньше", - сказал Гайдай.

Также Сергей Гайдай подчеркнул, что войска России каждый день теряют десятки своих солдат. Оккупанты испытывают сложности с пополнением своих войск.

Война России против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что Украина не собирается идти на территориальные уступки России. Киев не хочет, чтобы война была перенесена на будущее. Поэтому украинское государство собирается восстановить свою территориальную целостность в границах 1991 года.

Советник Офиса президента Алексей Арестович полагает, что началась четвертая фаза войны России против Украины. Этап продлится 2-3 месяца до зимы. По мнению Арестовича, продвижения сторон ожидать не следует – войска будут наносить удары по позициям друг друга.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины считают, что решающий период в войне Москвы против Киева будет осенью. В сентябре-октябре ожидается активизация боев. Интенсивность боевых действий может снизиться в ноябре. Горячая фаза войны может наступить весной 2023 года.

Смотрите видео ТСН - у Зеленского призывают людей как можно быстрее эвакуироваться из Донецкой области

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