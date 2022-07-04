Кричали "пошла вон" и грозили выселить: туристка из России пожаловалось на "русофобию" в Турции

Турция, русский флаг / booking.com и Dmitry Djouce/Flickr

Женщина из страны-агрессора, России, приехавшая с семьей отдыхать на турецкий курорт Кемер, утверждает, что терпела невыносимую "русофобию" от персонала в местном отеле Fame Residence Goynuk. Такой негодующий отзыв она оставила на платформе "Яндекс. Дзен".

По ее словам, особенно упорствовал в "русофобии" один из администраторов отеля.

"На ломаном русском языке он стал кричать на меня, махал рукой, чтобы я "пошла вон". И постоянно повторял: "Да кто ты такая!". В Турции была раз 100! Последние годы вообще путешествовали с мужем на машине самостоятельно по разным уголкам страны. Всегда было прекрасное отношение к нам. В этот раз тоже отель выбирала очень долго, читала отзывы, изучала фото. В итоге отвратительное отношение персонала!" – негодовала туристка из страны-агрессора.

Кроме того, администратор отеля якобы постоянно угрожал выселением ей и ее семье.

"Я не на шутку испугалась, так как читала пару негативных отзывов про этот отель, но не поверила, а зря. Там одна женщина написала, что в отеле русофобия и их родственников выгнали из этого отеля! Вывод: отношение к русским плохое и, к сожалению, я и моя семья ощутили это по полной", – подытожила туристка.

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Напомним, ранее россиянку Оксану Маряхину за выкрикивание лозунга "Слава России!" перед украинцами в Греции жестоко избили на пляже.

"На нас посыпались матерные слова, угрозы, и люди пошли драться с какими-то предметами в руках. Я увидела несколько знакомых лиц с украинской стороны, пыталась вразумить и остановить. Никто меня не слышал. Я пыталась разнять, и человек, которого я немного знаю, ударил меня кастетом в лицо, в заднюю часть головы, а когда я упала, били ногами, куда могли. Синяки у меня на руках, на ногах, на ребрах ", – заявила она.

До того на болгарском курорте Варна компанию россиян ‒ двух женщин и двух мужчин ‒ выселили из отеля и отвезли в полицейский участок ‒ после того, как те в пьяном виде устроили дебош.

"Вели себя буйно в гостинице Dahlia Garden. Ближе к утру вынуждены были обратиться в полицию. После проверки выяснилось, что эти "люди" из России. Их вежливо послали за российским кораблем. Свиньи оставили после себя "полный порядок" - со стен сорваны все светильники, вырваны розетки". После выдворения из гостиницы их задержала полиция", ‒ писали в болгарских соцсетях.

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