В супермаркете в Германии кассирша-россиянка напала на украинку и грубо обругала ее

В супермаркете в Германии кассирша-россиянка напала на украинку / скриншот из видео и ua.depositphotos.com

В немецком в городе Фрайбург (земля Баден-Вюртемберг) в супермаркете кассирша-россиянка напала с невероятно оскорбительной бранью на украинку Яну Викнянскую, которая была в сине-желтой защитной маске. Об этом на своем YouTube-канале сообщила украинская журналистка Анна Олицкая.

"Когда я стояла в очереди, кассир, увидев, меня сказала: "Вот конченая негодяйка ". Я сначала подумала, что мне это кажется, потому что я вроде бы приехала в такую толерантную Германию, и тут все должны иметь друг к другу уважение. Но потом, как она начала пробивать мои продукты и попросила меня на немецком языке показать свой паспорт, я показала свой украинский паспорт, она снова сказала на русском: "Точно, сволочь двухцветная", – говорит Викнянская.

Как только украинка вытащила телефон, чтобы сфотографировать бейдж хамки, то та сразу выбежала з-за кассы и, схватив девушку за руку, начала тянуть в сторону. Но рядом с Викнянской была младшая сестра, которая и запечатлела ужасные кадры.

Также девушка призналась, что хотела вызвать полицию, но администрация попросила этого не делать, взамен обещая увольнение россиянки. В течение недели Викнянской говорили, что оскорбительница в отпуске за свой счет. Но, по итогу, россиянка так и продолжала работать.

"Все уже знают эту историю. Все ходили на эту кассу и специально надевали украинскую символику, чтобы довести ее до инфаркта. Она уже там не сидит. Но никто не знает, может, она в другом магазине", – подытожила Викнянская.

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Напомним, ранее россиянку Оксану Маряхину за выкрикивание лозунга "Слава России!" перед украинцами в Греции жестоко избили на пляже.

"На нас посыпались матерные слова, угрозы, и люди пошли драться с какими-то предметами в руках. Я увидела несколько знакомых лиц с украинской стороны, пыталась вразумить и остановить. Никто меня не слышал. Я пыталась разнять, и человек, которого я немного знаю, ударил меня кастетом в лицо, в заднюю часть головы, а когда я упала, били ногами, куда могли. Синяки у меня на руках, на ногах, на ребрах ", – заявила она.

До того на болгарском курорте Варна компанию россиян ‒ двух женщин и двух мужчин ‒ выселили из отеля и отвезли в полицейский участок ‒ после того, как те в пьяном виде устроили дебош.

"Вели себя буйно в гостинице Dahlia Garden. Ближе к утру вынуждены были обратиться в полицию. После проверки выяснилось, что эти "люди" из России. Их вежливо послали за российским кораблем. Свиньи оставили после себя "полный порядок" - со стен сорваны все светильники, вырваны розетки". После выдворения из гостиницы их задержала полиция", ‒ писали в болгарских соцсетях.

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