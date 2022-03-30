"Быть русским - стыдно!": Горбунов показал, как сейчас относятся к россиянам за границей

Телеведущий опубликовал красноречивое видео с "приключениями" граждан страны-оккупанта в Европе.
После вторжения России в Украину весь мир осознал, что на самом деле представляют собой россияне.
Телеведущий Юрий Горбнунов на своей страничке опубликовал видео, на котором видна реакция людей на жителей России.
"Отношение к русским в мире теперь однозначно! И не надо говорить- "мы не виноваты, это политики!". Все виноваты, все до одного! Быть русским - стыдно!", - написал Горбунов в подписи к посту.
Ранее блогер Алексей Дурнев опубликовал видео, на котором в одном из магазинов Грузии, девушка, которая была явно не в себе, устроила скандал, а посетители супермаркета попросили ее покинуть здание.
Напомним, Россия заняла первое место, как страна против которой введено наибольшее количество санкций.
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Автор: Сергей Коломиец