"Быть русским - стыдно!": Горбунов показал, как сейчас относятся к россиянам за границей

Горбунов показал, как сейчас относятся к россиянам за границей / скриншот

После вторжения России в Украину весь мир осознал, что на самом деле представляют собой россияне.

Телеведущий Юрий Горбнунов на своей страничке опубликовал видео, на котором видна реакция людей на жителей России.

"Отношение к русским в мире теперь однозначно! И не надо говорить- "мы не виноваты, это политики!". Все виноваты, все до одного! Быть русским - стыдно!", - написал Горбунов в подписи к посту.

Ранее блогер Алексей Дурнев опубликовал видео, на котором в одном из магазинов Грузии, девушка, которая была явно не в себе, устроила скандал, а посетители супермаркета попросили ее покинуть здание.

Напомним, Россия заняла первое место, как страна против которой введено наибольшее количество санкций.

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