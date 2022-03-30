После провала своего первоначального плана блицкрига российские войска перешли к плану Б, - Кислица

Сергей Кислица / facebook/Sergiy Kyslytsya

Российские оккупанты провалили блицкриг – молниеносно захватить территорию Украины и установить здесь свою власть. Теперь переходят к плану Б — создать гуманитарную катастрофу на всей территории Украины.

С таким заявлением выступил представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН, посвященном гуманитарной ситуации в Украине.

"После провала своего первоначального плана блицкрига российские войска перешли к плану Б. Этот план предусматривает спровоцировать гуманитарную катастрофу по всей Украине и уничтожить сельскохозяйственный потенциал моей страны, чтобы запугать украинское политическое руководство и народ и склонить его к капитуляции", — сказал Кислица.

Он отметил, что "набор инструментов широк и чрезвычайно жесток. Он включает умышленное разрушение жилых районов и критической инфраструктуры, ракетные обстрелы по всей стране, осаду городов, нарушение договоренностей по гуманитарным коридорам, террор против мирного населения в оккупированных районах, включая похищения и убийства. Сейчас оккупанты похитили около 30 местных лидеров, активистов и журналистов".

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"Мариуполь остается кровоточащей раной в сердце Европы. По данным местных властей, погибли по меньшей мере 5000 человек. Почти 150 тысяч жителей остаются в осаде, лишенные каких-либо основных условий для жизни. Их нужно эвакуировать, но не на территорию агрессора. Попытки России сделать это является не только циничным лицемерием, но и грубым нарушением законов и обычаев войны, норм международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций 1949 года и Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям. Около 40 тысяч украинцев принудительно вывезены в Россию и Беларусь", — сказал Кислица.

Читайте такжеГороскоп для Мариуполя: с чем еще придется столкнуться городу из-за войныВ то же время российские оккупанты обстреливают эвакуационные колонны, которые пытаются выехать из Мариуполя на неоккупированную территорию Украины.

По данным ЮНИСЕФ, за месяц войны в Украине пришлось переместить 4,3 млн детей (в целом в стране насчитывается 7,5 млн детей), 1,8 млн из них уехали за границу. По меньшей мере, 143 ребенка погибли от российских оккупантов и 216 получили ранения.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция совместно с Турцией и Грецией намерена провести "исключительную гуманитарную операцию" в блокадном Мариуполе. По его словам, этот вопрос уже обсуждался с украинской властью и мэром Мариуполя.

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