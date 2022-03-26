Макрон анонсировал "гуманитарную операцию" по эвакуации Мариуполя

Эммануэль Макрон / Фото Reuters

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция совместно с Турцией и Грецией намерена провести "исключительную гуманитарную операцию" в блокадном Мариуполе.

По его словам, этот вопрос уже обсуждался с украинской властью и мэром Мариуполя, передает Le Figaro.

Макрон отметил, что "в наилучших возможных условиях" проведут эвакуацию всех жителей Мариуполя, которые захотят покинуть город.

"В этом городе с населением более 400 тысяч человек еще 150 тысяч жителей живут в катастрофических условиях. Были конкретные разговоры с мэром Мариуполя. Это открыто обсуждалось с президентом Зеленским и украинской властью. Мы готовы сделать это в ближайшие дни", – рассказал Макрон.

По словам президента Франции, на выходных он планирует провести еще один разговор с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, чтобы "уточнить детали".

Как известно, Мариуполь - под контролем Вооруженных сил Украины, но уже больше трех недель город находится в блокаде.

С 3 марта город блокируют российские оккупанты. Мариуполь ежедневно переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты. Только 15 марта российская армия совершила на город 22 авианалета, в результате которых сбросила 100 бомб.

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Число погибших в Мариуполе по состоянию на 13 марта составило 2 358 человек. Однако представители местных властей считают, что в городе уже могут быть десятки тысяч жертв. Людей хоронят в братских могилах прямо в центре города.

Оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителе, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

16 марта российская авиация сбросила бомбу на драматический театр в городе Мариуполь. По данным очевидцев, после бомбардировки россиянами театра, в подвале которого скрывались сотни человек, погибли около трехсот горожан.

Недавно оккупанты позволили выезжать из города местным жителям на собственных авто. Однако, колонны часто обстреливают. По словам президента Зеленского, в городе еще находятся более 100 тысяч украинцев.

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