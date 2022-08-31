Не долетели: в российском Белгороде взорвались две запущенные по Харькову ракеты

В российском Белгороде сорвались две запущенные по Харькову ракеты/ Telegram, УНИАН

Вблизи российского Белгорода в ночь на среду, 31 августа, упали как минимум две ракеты, которые оккупанты пытались запустить по территории Украины. Попытки запуска оказались неуспешными, и ракеты упали незадолго после вылета.

Сначала в соцсетях начали распространяться видео со звуками взрывов и огненными вспышками в небе, которые были слышны и видны жителям Белгорода. Позже в Telegram-каналах появилась информация, что причиной этих звуков были две выпущенные по Украине ракеты оккупантов, которые "не захотели" лететь по своему маршруту и взорвались, не отлетев далеко после запуска.

При этом появилась информация, что эти ракеты оккупанты запускали по Харькову.

Видео дня

В соцсетях россияне бурно отреагировали на такое событие и начали возмущаться такой работой российских военных.

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В российских пропагандистских СМИ лаконично вспомнили об этой ситуации, лишь отметив, что ночные взрывы возле Белгорода "были связаны с работой российских военных".

Утром в Белгороде снова прогремели взрывы. На этот раз губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что это сработала противовоздушная оборона.

"Сегодня (31 августа – ред.) утро в Белгороде началось с нескольких взрывов. Сработала система ПВО", – написал он.

Он отметил, что, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, однако эта информация еще будет уточняться.

Обстрелы оккупантами Украины в ночь на 31 августа

Напомним, Россия в ночь на среду, 31 августа, обстреляла ряд населенных пунктов Украины. Вследствие ночного обстрела Харькова пострадали два человека. Осколки ракеты попали в жилой дом и офисное здание и вызвали пожары.

В Харькове "прилет" был в центре города в Киевском районе. Сообщалось, что запуск ракеты состоялся из российского Белгорода.

Кроме Харькова, оккупанты обстреляли ночью Никополь на Днепропетровщине, а также Краматорск и Славянск в Донецкой области. В Никополе ранена 57-летняя женщина, она в больнице в состоянии средней тяжести. В Краматорске также есть раненые, в Славянске обошлось без жертв.

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