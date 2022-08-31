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В Харькове прямое попадание в жилой дом: есть пострадавшие

31 августа 2022, 06:40

После обстрела оккупантами Киевского района города вспыхнул пожар.

Обстрел Харькова оккупантами
В Харькове прямое попадание в жилой дом, есть пострадавшие/ Telegram, "Суспільне"

Во время обстрела центра Харькова в ночь на среду, 31 августа, российские захватчики попали в жилой дом.

После попадания начался пожар. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Он отметил, что в результате есть пострадавшие.

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"Прилет в Киевском районе, в центре города. Прямое попадание в жилой дом. Пожар. Есть информация о пострадавших", – написал Терехов.

Информацию о пострадавших также подтвердил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синєгубов. Он сообщил, что в результате обстрела Киевского района города, по предварительным данным, пострадали два человека.

Сообщалось, что запуск ракеты состоялся из российского Белгорода.

Обстрелы Харькова

Напомним, Россия утром во вторник, 30 августа, обстреляла центральную часть Харькова из артиллерии. В результате атаки оккупантов есть погибшие и пострадавшие. По информации председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, по меньшей мере пять человек погибли, еще семеро – ранены.

Также вечером в воскресенье, 28 августа, россияне в очередной раз били по Харькову. По информации мэра Харькова Игоря Терехова, ракеты попали по центру города.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ обязательно освободят все оккупированные населенные пункты Харьковщины от российских войск, а сам Харьков никогда не станет городом черных сожженных окон.

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