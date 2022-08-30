РФ ударила из артиллерии по центру Харькова: 5 человек погибли, 7 - ранены

Оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков / Фото УНИАН

Россия утром во вторник, 30 августа, обстреляла центральную часть Харькова из артиллерии. В результате атаки оккупантов есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram, были зафиксировано восемь "прилетов".

"Довольно большой квадрат. Пока знаем о пожаре в одном из самых любимых мест отдыха харьковчан. Прилетело в еще одно место отдыха — выбиты окна в окрестных домах", — написал он.

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Терехов добавил, что поступает информация о прилете рядом с пятиэтажным жилым домом, а также о попадании в одно из дошкольных учебных заведений в центре города.

По информации главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, минимум пять человек погибли, еще семь - ранены.

"Есть вероятность новых прилетов. Оставайтесь в укрытиях", — написал он в Telegram.

Известно, что в результате обстрела вспыхнул пожар в жилом доме. Количество пострадавших, вероятно, увеличится.

Как сообщал Главред, днем 29 августа оккупанты нанесли мощный ракетный удар по Николаеву.

Вражеская ракета, которая ударила по парку в самом центре города, была наполнена железом. Всего в результате массированного обстрела города ранения получили 24 человека, два человека погибли.

В ночь на 25 августа в Николаеве были слышны звуки взрывов. Перед этим в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога.

Враг бил по городу из зенитно-ракетных комплексов С-300. По предварительным данным, войска РФ выпустили по Николаеву не менее 10 ракет. Оккупанты начали обстреливать Николаев около 3 часов ночи. Ракеты по мирным жителям запускали с территории временно оккупированной Херсонской области.

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