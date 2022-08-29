УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Мэр Николаева показал наполнение ракеты, которой обстреливали центр города

29 августа 2022, 21:38

В результате массированного обстрела города ранения получили 24 человека, два человека погибли.

Обстрел Николаева
Обстрелы Николаева - какими ракетами бил враг / pixabay.com, УНИАН

Вражеская ракета, которая ударила днем в понедельник, 29 августа, по парку в самом центре Николаева, была наполнена железом, говорится в сообщении мэра города Александра Сенкевича в Telegram.

"Вот таким железом была наполнена ракета, которая сегодня попала в парк в центре города. К счастью, рядом не было людей, поэтому здесь обошлось без жертв", - написал он и добавил фото.

Местный чиновник отметил, что всего в результате массированного обстрела города ранения получили 24 человека, два человека погибли.

Видео дня

Обстрелы Николаева 29 августа

Напомним, днем в Николаеве снова раздались мощные взрывы. Жителей призвали пройти в укрытия.

Позже стало известно, что из-за обстрела 2 человека погибли и 5 получили ранения.

Оккупанты стреляли по центру города. Известно о попадании в жилые дома и учебные заведения. В городе насчитали 9 "прилетов" оккупантов.

Во время обстрелов коммунальные службы начали убирать завалы и расчищать улицы. Также появилось видео с места обстрела Николаева. По состоянию на 18:49 в Николаевской области опять звучит тревога.

Отметим, в ночь на 25 августа в Николаеве были слышны звуки взрывов. Перед этим в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога.

Враг бил по городу из зенитно-ракетных комплексов С-300. По предварительным данным войска РФ выпустили по Николаеву не менее 10 ракет. Оккупанты начали обстреливать Николаев около 3 часов ночи. Ракеты по мирным жителям запускали с территории временно оккупированной Херсонской области.

Читайте также:

война в Украине новости Николаева крылатые ракеты российские агрессоры ракетный удар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:38

Мэр Николаева показал наполнение ракеты, которой обстреливали центр города

21:38

Сделайте генеральную уборку своей жизни: 10 вещей, которые стоит выбросить из дома очень быстроВидео

21:26

Неудачная пластика: муж Королевой напугал внешним видом

21:12

Наступление на юге: в ВСУ рассказали, что помогло прорвать оборону оккупантовВидео

20:55

Европа не тихая гавань: Зеленский призвал не позволить россиянам пережидать войну в ЕСВидео

Реклама
20:55

Радоваться еще рано: Жданов прокомментировал контрнаступление ВСУ на ХерсонщинеВидео

20:46

"Великую державность РФ нужно забыть": Зеленский сравнил Россию с ненасытным аллигаторомВидео

20:37

С 1 сентября! – поздравления, картинки и милые открытки к празднику знаний

20:36

Вера Брежнева испугала фанатов осунувшимся видом

20:27

"Много тяжелых 300-х, помощи нет": оккупант пожаловался, что они остались без поддержки на фронтеВидео

20:24

Мама легендарного Кузьмы Скрябина растрогала историей с похорон сынаВидео

20:20

РФ хочет помешать МАГАТЭ провести инспекцию на ЗАЭС: будет использовать тактику Ирана - ISWВидео

20:06

Российский футболист назвал убийства украинцев "вынужденной мерой" и заявил о "горстке уродов"

19:59

Дочь Заворотнюк показала "запрещенное" видео из дома

19:44

Оккупанты подтвердили смерть нардепа-предателя Ковалева и его сожительницы

19:43

Настя Каменских прокомментировала беременность: "Я очень благодарна, все ждут моего ребенка"

19:37

40-летняя Собчак выгуляла бикини в Турции

19:28

Сказочное везение и успех в делах: 4 знака зодиака – в любимчиках фортуны до конца 2022 годаВидео

19:25

В Мелитополе прогремели 4 взрыва: ВСУ попали в "глаза" врага, у оккупантов много потерьВидео

19:22

Зачем засыпать порошок в пылесос: секрет мудрых хозяекВидео

Реклама
19:21

Настоящая Беларусь – это "спящая страна"мнение

19:04

Гороскоп на завтра, 30 августа 2022: Девам – разрыв, Скорпионам – разочарование, Рыбам – деньгиВидео

18:57

В Кабмине признались, почему не воспринимают всерьез требование России по НАТО

18:51

12 ракет оккупантов разбомбили Николаев: много жертв и разрушенийФотоВидео

18:44

Войска РФ в ловушке, мосты разрушены: Гиркин истерит, потому что ВСУ "давят" оккупантов на ХерсонщинеВидео

18:42

"Переговоры" на юге с врагом проходят успешно, ожидаем "компромиссы" - ПодолякВидео

18:31

"Ранение было в голову": в Сумах ребенок из семьи силовика застрелил себя из автоматаВидео

18:14

Надя Дорофеева в теплых объятиях Кацурина показала страстные поцелуи с ним

18:09

"Украине надо избегать конфронтации": мер Одессы призвал к компромиссам с ПутинымВидео

17:50

Стало известно, что конкретно будет делать миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС - МИД УкраиныВидео

17:24

Оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС: снаряды упали между реакторамиВидео

17:20

"Война не станет преградой": когда начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕСВидео

17:01

Николаев в огне: оккупанты ракетами лупят по городу, есть жертвыВидео

16:48

Делаем запасы: в Украине взлетели цены на сахар и продуктыВидео

16:47

Контрнаступление ВСУ: военные призывают к тишине на информационном фронтеВидео

16:41

Как наносить духи, чтобы запах держался весь день: 7 ценных секретов

16:38

Выступающий за аннексию Крыма Валерий Сюткин убрал украинскую столицу из своего хита

16:31

Заставила подписать соглашение: в сеть слили секретное видео со свадьбы ЛопесВидео

15:55

"Есть большой риск потерять Херсон": российский пропагандист в панике из-за контрнаступления ВСУВидео

15:39

В Новой Каховке паника: воют сирены, оккупанты объявили эвакуациюВидео

Реклама
15:37

"Утверждено высшими силами": экстрасенс спрогнозировал, сколько продлится война

15:35

"Ракет много - не экономят": Гиркин скулит из-за наступления ВСУ на ХерсонВидео

15:19

"Все только начинается": ВСУ ликвидировали базу россиян в Бериславе на Херсонщине

15:15

Звезда Сватов Анна Кошмал показала таинственного мужа и рассказала, где познакомилась с ним

15:14

Сильное похолодание и ливни с градом: синоптики назвали дату резкой смены погодыВидео

15:04

"Потому, что русская": в Кишиневе путинистка залила слезами TIkTok, когда ее не пустили в клубВидео

15:03

Им не место на холодильнике: какие магниты нельзя вешать на дверцу

15:00

ВСУ "демилитаризовали" российского майора из Рязани

14:56

Приметы на 30 августа: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы не попасть в беду на МиронаВидео

14:48

Невозможно вкусные маринованные грибы: удивительно простой рецептВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на августГороскоп на сегодняГороскоп на завтра
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять