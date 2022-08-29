Мэр Николаева показал наполнение ракеты, которой обстреливали центр города

Обстрелы Николаева - какими ракетами бил враг / pixabay.com, УНИАН

Вражеская ракета, которая ударила днем в понедельник, 29 августа, по парку в самом центре Николаева, была наполнена железом, говорится в сообщении мэра города Александра Сенкевича в Telegram.

"Вот таким железом была наполнена ракета, которая сегодня попала в парк в центре города. К счастью, рядом не было людей, поэтому здесь обошлось без жертв", - написал он и добавил фото.

Местный чиновник отметил, что всего в результате массированного обстрела города ранения получили 24 человека, два человека погибли.

Видео дня

Обстрелы Николаева 29 августа

Напомним, днем в Николаеве снова раздались мощные взрывы. Жителей призвали пройти в укрытия.

Позже стало известно, что из-за обстрела 2 человека погибли и 5 получили ранения.

Оккупанты стреляли по центру города. Известно о попадании в жилые дома и учебные заведения. В городе насчитали 9 "прилетов" оккупантов.

Во время обстрелов коммунальные службы начали убирать завалы и расчищать улицы. Также появилось видео с места обстрела Николаева. По состоянию на 18:49 в Николаевской области опять звучит тревога.

Отметим, в ночь на 25 августа в Николаеве были слышны звуки взрывов. Перед этим в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога.

Враг бил по городу из зенитно-ракетных комплексов С-300. По предварительным данным войска РФ выпустили по Николаеву не менее 10 ракет. Оккупанты начали обстреливать Николаев около 3 часов ночи. Ракеты по мирным жителям запускали с территории временно оккупированной Херсонской области.

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