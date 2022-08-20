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Ночью мощные взрывы прогремели в Николаеве, Харькове и Одессе: первые подробности

20 августа 2022, 07:53

В Харькове захватчики ударили по объектам критической инфраструктуры. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

обстрел, ракета, война в Украине
Оккупанты ночью обстреляли украинские города / Фото УНИАН

В ночь на 20 августа российские оккупанты обстреляли Харьков, Николаев и Одессу. В этих городах прогремели взрывы. Известно, что в Харькове захватчики ударили по объектам критической инфраструктуры.

Взрывы в Харькове

Российские войска ночью нанесли ракетные удары по Харькову и пригороду. Как сообщает мэр города Игорь Терехов, "прилеты" были в одном районе.

"Прилеты" ракет по объектам критической инфраструктуры в Немышлянском районе и в пригороде Харькова. Предварительно без жертв и пострадавших", - сообщил Терехов.

Взрывы в Николаеве

В Николаеве ночью раздались мощные взрывы, была объявлена воздушная тревога. Жителей просили оставаться в укрытиях.

"В городе раздаются мощные взрывы. Снова объявлена воздушная тревога во всей области", - написал в Telegram мэр Александр Сенкевич.

Враг бил по городу из зенитно-ракетных комплексов С-300. По предварительным данным войска РФ выпустили по Николаеву не менее 10 ракет. Оккупанты начали обстреливать Николаев около 3 часов ночи. Ракеты по мирным жителям запускали с территории временно оккупированной Херсонской области.

Очевидцы отметили, что в Николаеве в период между 3 и 4 часами ночи было слышно не менее 10 взрывов.

Взрывы в Одессе

В Одессе ночью также были слышны взрывы. При этом объявления воздушной тревоги не было.

Официальная информация на данный момент не поступала.

Ситуация в Харькове

На днях оккупанты обстреляли два общежития в Харькове. В результате чего много людей погибло и пострадало.

Вечером 17 августа российские войска обстреляли Салтовский район в Харькове. Оккупанты ударили по общежитию.

Позже стало известно, что число погибших из-за ракетного удара по общежитию в Салтовском районе Харькова возросло до 17 человек, погиб в том числе 13-летний ребенок.

Рано утром 18 августа оккупанты снова атаковали Харьков ракетами. На местах прилетов вспыхнули пожары. Российские оккупанты утром ударили ракетой в помещение общежития в Слободском районе Харькова. Известно о 18 раненых, двое из них – дети. Один человек погиб.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия хочет превратить Харьков в Алеппо.

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