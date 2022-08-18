Под утро РФ ударила по Харькову ракетами: вспыхнул мощный пожар, среди пострадавших - ребенок

Обстрел Харькова вечером 17 августа унес жизни людей / Фото ГосЧС

Рано утром 18 августа оккупанты снова атаковали Харьков ракетами. На местах прилетов вспыхнули пожары, как минимум пять человек пострадали. Среди травмированных есть ребенок.

Как рассказал в Telegram мэр Игорь Терехов, первый вражеский ракетный удар по Харькову был в 04:32, а затем - еще не менее четырех. "Прилетело" в Слободской и Холодногорский районы. В одном из мест попадания ракет пожар".

По словам Терехова, взрывов было не менее пяти, поэтому география попаданий может расшириться.

Позже мэр Харькова добавил, что в Холодногорском районе после обстрела вспыхнул очень крупный пожар. Горит административное здание. По словам руководства ГосЧС, началось его обрушение. Также в огне около полутора десятка машин у этого здания.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что в результате попаданий возникло несколько пожаров. Пострадали не менее пяти человек, в том числе и ребенок.

"Среди них есть ребенок. Все профильные службы работают на местах", – отметил глава ОВА, призвав не игнорировать сигналы тревоги.

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Ракетные обстрелы Харькова

Вечером 17 августа российские войска обстреляли Салтовский район в Харькове. В результате атаки 6 человек погибли и 16 пострадали.

Утром в понедельник, 15 августа, снова обстреляли жилые кварталы Харькова. В результате обстрела Салтовского района были ранены по меньшей мере двое людей.

Под утро четверга, 11 августа, российские оккупанты также обстреляли Харьков. Один из вражеских снарядов приземлился во дворе жилого дома. Воздушная тревога была объявлена около 04:20. Через восемь минут были зафиксированы четыре прилета, один за другим.

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