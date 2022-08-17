Оккупанты жестко обстреливают Харьков: начался сильнейший пожар, есть жертвы

Война в Украине / ua.depositphotos.com

Вечером, 17 августа, Харьков обстреляли оккупанты.

Как сообщает мер Харькова Игорь Терехов, почти сразу была объявлена воздушная тревога.

"Снова обстрел Салтовского района", - заявил Терехов.

Позже городской голова сообщил, что на месте прилета произошел сильный пожар в жилом здании.

По предварительной информации главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова, в результате обстрела погибли 2 человека, еще 10 получили ранения.

Как сообщал Главред, российские оккупанты утром в понедельник, 15 августа, снова обстреляли жилые кварталы Харькова. В результате обстрела Салтовского района были ранены по меньшей мере двое людей.

Под утро четверга, 11 августа, российские оккупанты также обстреляли Харьков. Один из вражеских снарядов приземлился во дворе жилого дома. Воздушная тревога была объявлена около 04:20. Через восемь минут были зафиксированы четыре прилета, один за другим.

Смотрите онлайн новости Харьков

Читайте также: