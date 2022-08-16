'Такого давно не было': ночью РФ ударила ракетами по пяти из девяти районов Харьков

Мэр города сообщил, что ракетный обстрел начался после двух часов ночи. Есть разрушения инфраструктурных и других объектов. О пострадавших даных пока нет.
Ночью 16 августа российские оккупанты совершили массированный ракетный обстрел Харькова.
Как написал мэр города Игорь Терехов в Telegram, были обстреляны сразу пять из девяти районов районов Харькова. Такого радиуса удара ракетами по городу не было давно.
"Ночью в 02:15 обстреляны сразу несколько районов Харькова. Предварительно Шевченковский и Киевский (фактически самый центр города), Салтовский, Индустриальный и Холодногорский районы", – написал Терехов.
О пострадавших информации на данный момент нет.
"Такого радиуса удара ракетами по городу не было давно. О пострадавших информации на данный момент нет. В некоторых случаях имеем разрушения инфраструктурных и других объектов, дорог", - сообщил мэр Харькова.
Как сообщал Главред, российские оккупанты утром в понедельник, 15 августа, снова обстреляли жилые кварталы Харькова. В результате обстрела Салтовского района были ранены по меньшей мере двое людей – по информации, которая известна на данный момент.
Под утро четверга, 11 августа, российские оккупанты также обстреляли Харьков. Один из вражеских снарядов приземлился во дворе жилого дома. Воздушная тревога была объявлена около 04:20. Через восемь минут были зафиксированы четыре прилета, один за другим.
Другие новости:
- РФ усилит ракетные обстрелы: Жданов предупредил об опасности в ближайшие недели
- Подробности обстрела Энергодара: оккупанты убили работника Запорожской АЭС и его собаку
- "Прилетело на головы": Арестович рассказал подробности обстрела базы "Вагнера" в Попасной