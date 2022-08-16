'Такого давно не было': ночью РФ ударила ракетами по пяти из девяти районов Харьков

О пострадавших в результате обстрела информации на данный момент нет / Фото УНИАН

Ночью 16 августа российские оккупанты совершили массированный ракетный обстрел Харькова.

Как написал мэр города Игорь Терехов в Telegram, были обстреляны сразу пять из девяти районов районов Харькова. Такого радиуса удара ракетами по городу не было давно.

"Ночью в 02:15 обстреляны сразу несколько районов Харькова. Предварительно Шевченковский и Киевский (фактически самый центр города), Салтовский, Индустриальный и Холодногорский районы", – написал Терехов.

О пострадавших информации на данный момент нет.

"Такого радиуса удара ракетами по городу не было давно. О пострадавших информации на данный момент нет. В некоторых случаях имеем разрушения инфраструктурных и других объектов, дорог", - сообщил мэр Харькова.

Как сообщал Главред, российские оккупанты утром в понедельник, 15 августа, снова обстреляли жилые кварталы Харькова. В результате обстрела Салтовского района были ранены по меньшей мере двое людей – по информации, которая известна на данный момент.

Под утро четверга, 11 августа, российские оккупанты также обстреляли Харьков. Один из вражеских снарядов приземлился во дворе жилого дома. Воздушная тревога была объявлена около 04:20. Через восемь минут были зафиксированы четыре прилета, один за другим.

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