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Двух людей накрыло обстрелом возле остановки: оккупанты атаковали Харьков, есть раненые

15 августа 2022, 11:53

Захватчики ударили по многоэтажкам и возле остановки общественного транспорта.

Обстрел Харькова
Оккупанты обстреляли Харьков, два человека ранены/ скрин

Российские оккупанты утром в понедельник, 15 августа, снова обстреляли жилые кварталы Харькова. В результате обстрела Салтовского района были ранены по меньшей мере двое людей – по информации, которая известна на данный момент.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синєгубов в Telegram. Он призвал жителей указанного района города находиться в укрытиях.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram, что двое людей были ранены в результате обстрела возле остановки общественного транспорта.

"Обстрел Салтовского района. Двое раненых. Снова рядом с остановкой общественного транспорта", – написал он.

Также мэр добавил, что в том же Салтовском районе была обстреляна девятиэтажка. "Прилет" был на крышу дома, по предварительной информации, обошлось без жертв. Однако там горит гаражный кооператив.

Напомним, под утро четверга, 11 августа, российские оккупанты обстреляли Харьков. Один из вражеских снарядов приземлился во дворе жилого дома. Харьковчане заявили, что в сторону города летели ракеты из российского Белгорода.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Харьковской области коллаборанты отравились продуктами, которые российские оккупанты привозили, чтобы раздавать гражданским как "гуманитарную помощь". Коллаборанты продемонстрировали свою жадность и вместо того, чтобы раздавать продукты, оставили их у себя. Но продукты оказались некачественными, и пособники оккупантов отравились ими.

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