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ВСУ сбили уже третий за 2 суток российский вертолет Ка-52: момент попал на видео

15 августа 2022, 11:04

Его сбили бойцы подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил в Донецкой области.

Российский вертолет К-52, взрыв
ВСУ сбили уже третий за 2 суток российский вертолет Ка-52/ Википедия, УНИАН

Украинские военные утром в понедельник, 15 августа, приземлили навсегда еще один вертолет Ка-52 российских оккупантов.

Воздушное судно сбили в Донецкой области. Об этом сообщает Командование Воздушных сил в Facebook.

"15 августа на Донбассе около 08:00 подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил уничтожен очередной вертолет Ка-52 российских оккупационных войск. Это уже третий Ка-52 рашистов, приземленный Силами обороны за двое суток!", – говорится в сообщении.

Уничтожение еще двух "Аллигаторов"

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины на днях уничтожили два вражеских вертолета огневой поддержки Ка-52 "Аллигатор". Их навечно приземлили воины подразделения зенитно-ракетных войск оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" 13 и 14 августа.

Вертолет Ка-52

Ка-52 это разведывательно-ударный вертолет (неофициальное название "Аллигатор"). Заявлено, что способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

Стоимость одного вертолета – около 10 миллионов долларов.

Смотрите онлайн новости Донбасса:

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