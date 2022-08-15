Поехал в гробу в Челябинскую область: ВСУ ликвидировали майора оккупантов

ВСУ ликвидировали майора российских оккупантов Руслана Кононовича/ Telegram Штирлиц

Украинские военные ликвидировали на фронте еще одного майора российских оккупантов – Руслана Кононовича.

О его гибели сообщил в своем Telegram-канале полковник ВСУ, блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц"). Он отметил, что российский майор сделал "шаг доброй воли" и официально денацифицировался и демилитаризовался.

Детали уничтожения офицера-оккупанта неизвестны. В России о его смерти сообщили довольно коротко.

Известно, что Кононович родился в городе Чебаркуль Челябинской области РФ. После гибели в Украине его тело повезли в этот город. Похороны захватчика состоялись в субботу, 14 августа.

Как можно сделать вывод из его формы, в частности голубого берета, оккупант служил в воздушно-десантных войсках РФ.

ВСУ ликвидировали майора российских оккупантов Руслана Кононовича / Telegram Штирлиц

Ранее сообщалось, что в Украине был ликвидирован десантник российской оккупационной армии Дмитрий Путинцев. Уроженец Забайкальского края нашел свою смерть в день Воздушно-десантных войск РФ.

Напомним, ранее в Украине был ликвидирован контрактник российской армии-десантник Кирилл Варфоломеев из Мухоршибирского района Бурятии. Его молодая жена осталась без мужа, зато с орденом, который окупанту вручили посмертно.

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